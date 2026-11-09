Casi un millón de jóvenes no estudian ni trabajan en Reino Unido: en RDC repasaron el plan para incorporarlos al mercado laboral

Cerca de un millón de jóvenes que no tienen empleo, no estudian ni reciben capacitación están en el centro de una iniciativa que busca modificar el panorama laboral del Reino Unido. La propuesta apunta a coordinar los esfuerzos del Gobierno laborista, las empresas y las organizaciones humanitarias para ofrecer oportunidades de trabajo y formación a quienes necesitan dar sus primeros pasos en el mercado laboral.

El corresponsal Marcelo Justo explicó los alcances del plan en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. La iniciativa, impulsada por la Job Foundation, ya sumó a compañías de distintos tamaños y sectores, mientras que el Gobierno se comprometió a aportar el equivalente a unos US$ 3.000 millones.

Amazon, Marks & Spencer y NatWest se suman al plan

La Job Foundation partió de una premisa: para generar oportunidades laborales para los jóvenes era necesario involucrar directamente al sector privado. Según publicó el diario británico The Independent, entre las empresas que se incorporaron figuran Amazon, Marks & Spencer, Pret A Manger y el grupo financiero NatWest, además de compañías nacionales medianas y pequeñas.

El objetivo es que esas firmas no solo ofrezcan puestos de trabajo, sino también capacitación para facilitar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, Justo planteó cautela respecto de los resultados: “Del dicho al hecho suele haber un trecho, vamos a ver si es largo, corto o si es imposible”.

La iniciativa se desarrolla mientras el Gobierno prepara otro paso de su estrategia. El próximo 25 de noviembre presentará el Milburn Review, un documento elaborado por Alan Milburn, exministro durante el gobierno de Tony Blair, que contiene propuestas concretas para abordar la situación de los jóvenes que no trabajan, estudian ni reciben capacitación.

El debate por el salario mínimo y el temor empresario

El plan también reabre la discusión sobre los costos laborales y el impacto de los aumentos salariales. En el presupuesto anunciado el 28 de octubre, el Gobierno dispuso un incremento del 3,9% para el salario mínimo juvenil: para los trabajadores de entre 16 y 17 años, pasará de 8 a 8,21 libras por hora.

En paralelo, el denominado salario mínimo vital subirá de 12 a 13,21 libras y alcanzará a los mayores de 21 años. Justo advirtió que, frente a una inflación proyectada del 3,6%, la mejora real será de apenas 0,3 puntos porcentuales. “No es para descorchar champaña”, sintetizó, aunque consideró que representa “un paso en la dirección correcta”.

El periodista también recordó que los anuncios habían generado fuertes cuestionamientos empresariales, con advertencias sobre un posible deterioro económico y laboral. Sin embargo, sostuvo que esos temores no necesariamente se tradujeron en los resultados pronosticados.

La experiencia de Tony Blair como antecedente

Justo trazó un paralelo con la década de 1990, cuando el gobierno de Tony Blair impulsó la creación del salario mínimo en el Reino Unido, una herramienta que hasta entonces no existía. En aquel momento, recordó, la medida también fue recibida con pronósticos negativos sobre el empleo y la economía.

“Todo el mundo decía que iba a aumentar el desempleo, que se iba a caer la economía”, relató. Sin embargo, según señaló, el desempleo cayó y la economía siguió creciendo.