Cuatro monólogos interiores y distintas facetas de Eva Perón: Susana Barbato presentó "Alegato de amor" en RDEsc

La dramaturga Susana Barbato presentó Alegato de amor en Ronda de Escritores (RDEsc), el ciclo conducido por Osvaldo Quiroga por +Perfil. La obra, que se desarrolla en el Teatro Beckett, propone una mirada sobre Eva Perón a partir de distintas facetas de su vida y de una concepción del amor que excede lo romántico.

Con dirección y coautoría de Juan Cantafio, el espectáculo reúne cuatro monólogos interiores a los que se incorporan música y canto. Barbato destacó el desafío de abordar el amor en el contexto actual y explicó cómo la figura de Eva atraviesa la propuesta teatral.

Eva Perón y el amor como una dimensión humana profunda

Durante la conversación, Barbato reivindicó a Eva Duarte desde una perspectiva feminista y vinculó su figura con una idea del amor que va más allá de las relaciones románticas. Para la dramaturga, esa dimensión afectiva permite comprender por qué su presencia sigue convocando a distintas generaciones.

"Porque Eva Duarte, para mí que soy feminista y que la reivindico todo el tiempo, es puro amor. Fue puro amor", sostuvo. Y agregó que se trata de "el amor profundo del ser humano", una forma de vínculo que permite que todavía hoy las personas puedan hablar de ella y abrazarse a su figura.

En ese sentido, Barbato consideró que llevar una obra centrada en el amor al escenario representa una apuesta particular. "En estos momentos hablar de amor es un desafío enorme", afirmó, aunque también lo definió como algo "fundamental".

Las distintas Evas que aparecen en Alegato de amor

El espectáculo propone diferentes representaciones de Eva Perón, que abarcan desde su infancia hasta sus dimensiones política, afectiva y misteriosa. Barbato explicó que la obra presenta varias figuras de Eva, construidas a través de los personajes que integran el elenco.

Entre ellas se encuentra la Eva abuela, interpretada por Marta Guarlieri, que representa a una mujer mayor vinculada con la Eva más joven, encarnada por la violinista Lucía. También aparecen la Eva política y la Eva misterio, interpretadas por Lourdes Isola.

La propuesta incluye además una Eva niña, asociada con el alma de Eva durante su infancia, y una Eva amor, que representa el vínculo amoroso con Juan.

Una obra teatral que combina monólogos, música y canto

Alegato de amor está construida a partir de cuatro monólogos interiores que, según explicó Barbato, fueron trabajados desde una perspectiva teatral y musical. La dramaturga destacó el aporte de Juan Cantafio, quien dirige y comparte la autoría de la obra.

"Lo admiro profundamente porque es genial en este sentido. Él sabe cómo enhebrar todos estos temas", expresó sobre el trabajo de Cantafio y su capacidad para articular las distintas dimensiones que aparecen en el espectáculo.

La obra también se inscribe en una mirada sobre Eva Perón que dialoga con las múltiples biografías que se escribieron sobre ella. Durante la charla, Barbato mencionó el trabajo de Marisa Navarro como una de las biografías que considera destacadas, aunque reconoció que existen numerosas investigaciones valiosas sobre su vida.