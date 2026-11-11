El diagnóstico de Marcos Cohen Arazi en RDEco sobre la economía argentina: “Hay tantas velocidades como sectores”

El crecimiento proyectado de la economía argentina para 2026 esconde realidades muy distintas entre los sectores productivos. “Hay tantas velocidades como sectores”, resumió el economista Marcos Cohen Arazi, al describir una actividad en la que conviven rubros que crecen a tasas elevadas con otros que todavía no logran recuperarse. Lo hizo durante una entrevista con Fernando Meaños en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil.

Al analizar la proyección de crecimiento del 1% para este año, Cohen Arazi explicó que el promedio general no refleja las diferencias que existen entre las actividades. “El promedio esconde una cantidad de divergencias”, señaló, y destacó que la minería, la agricultura y los hidrocarburos registran expansiones de entre el 7% y el 8% anual desde el inicio de la actual gestión.

La industria sigue por debajo del nivel de comienzos del Gobierno

El panorama cambia cuando se observa el desempeño industrial. Según Cohen Arazi, el sector acumula 20 meses de caída tendencial y se encuentra, en promedio, entre un 6% y un 7% por debajo del nivel que tenía cuando comenzó el Gobierno. Sin embargo, también dentro de la industria hay diferencias importantes entre actividades.

La destilación de petróleo, los productos químicos, algunos derivados de hidrocarburos y la industria alimenticia muestran una evolución favorable y ya producen más que al inicio de la gestión. En cambio, la metalmecánica está entre un 20% y un 30% abajo, mientras que la industria textil cayó un 40%, de acuerdo con los datos mencionados por el economista.

“La industria afronta un contexto recesivo general con muy pocos sectores que se salvan de esa situación”, advirtió. Para Cohen Arazi, esa divergencia explica por qué el crecimiento agregado puede ofrecer una imagen engañosa de la economía: mientras algunas actividades avanzan, otras siguen en una caída que limita la recuperación.

La construcción todavía no consigue recuperarse

Entre los sectores más rezagados, el economista identificó a la construcción, que describió como la actividad que más cayó y la que menos logró recuperarse. Aunque registró un rebote, consideró que continúa muy por debajo de sus niveles anteriores.

También señaló que la obra de infraestructura, tanto pública como privada, podría funcionar como un motor para dinamizar la actividad, aunque aclaró que por ahora ese efecto no resulta notorio. El consumo, en cambio, se ubica en una posición intermedia dentro de este mapa de desempeños desiguales.

El dólar y el bolsillo condicionan las vacaciones

La misma heterogeneidad aparece en el turismo. Cohen Arazi describió un escenario de turismo interno flojo o moderado, una actividad emisiva relativamente elevada y una llegada de visitantes internacionales que muestra mejores resultados, pese a que Argentina continúa siendo un destino caro.

Al hablar de los viajes al exterior, Meaños planteó que el tipo de cambio podría llevar a más argentinos a elegir Brasil antes que la costa local. Cohen Arazi recordó que algo similar ocurrió el verano pasado, pero advirtió que el precio no es el único factor: “Está barato Brasil, pero en realidad no sé si me voy a poder tomar unas vacaciones o unas vacaciones que involucren un presupuesto que incluye un aéreo”.

Por eso, anticipó un panorama intermedio, con personas que no podrán viajar ni a Brasil ni a la costa argentina y terminarán optando por escapadas más cortas. También mencionó que la llegada de turistas internacionales y la exposición que generan eventos como la visita del Papa abren oportunidades, aunque sostuvo que el desafío es convertir ese potencial en una oferta económicamente atractiva.