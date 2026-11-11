La política convirtió el mensaje del Papa en otra pelea argentina

Diego Santilli defendió la idea de que el diálogo debe producir reformas. “El diálogo por el diálogo ya lo vivimos”, dijo. Bueno, Santilli no entendió nada. También criticó a los dirigentes que intentan apropiarse de las palabras del Papa. Y esto es bastante extraordinario porque el primero que hizo algo parecido fue Agustín Laje, uno de los mentores de la llamada batalla cultural del Gobierno, que escribió un artículo precisamente apropiándose de ese mensaje.

Es alucinante cómo los políticos pueden contradecirse de esta manera. Santilli cuestiona que algunos dirigentes utilicen las palabras del Papa políticamente cuando eso mismo empezó a ocurrir dentro del oficialismo. Bueno, sí. Empezando por La Libertad Avanza.

Pero la oposición hizo exactamente lo mismo. Encontró en las palabras del Papa sobre las universidades, la discapacidad y el diálogo una crítica directa al Gobierno. Y tampoco puede decirse que la oposición, y mucho menos el kirchnerismo, se haya caracterizado históricamente por el diálogo.

Entonces todos hicieron su negocio.

El Papa convertido en munición política

El pedido de no utilizar al otro como enemigo se convirtió rápidamente en munición para las peleas argentinas de siempre. Unos dijeron: “¿Vieron? El Papa está hablando contra Milei”.

Los otros buscaron demostrar que, en realidad, el mensaje confirmaba sus propias posiciones. Y así, ambos lados terminaron disputándose al Papa en lugar de preguntarse qué parte del mensaje les correspondía a ellos mismos.

Eso hubiera sido un poco más interesante. Preguntarse qué debe modificar cada uno. Qué respuesta puede ofrecer frente a un mensaje de concordia. Qué responsabilidad tiene cada sector.

Pero las respuestas fueron muy pobres. La de Santilli. La de Milei. Y las demás, francamente, no sé.

La diferencia con Francisco

Hay además una diferencia respecto de lo que ocurría con Francisco. Francisco era argentino y por eso durante muchos años fue interpretado como un actor de la política local. Incluso yo, en algún momento, lo vi de esa manera. Después fui cambiando o, por lo menos, modelando mi punto de vista. Pero existía esa percepción.

Por ser argentino, por haber tenido una relación directa con la política del país y por recibir dirigentes argentinos en el Vaticano, muchas veces se lo incorporó directamente a las discusiones domésticas. Y eso dividió al público. Había gente a favor de Bergoglio y gente en contra.

Con León XIV ocurre algo diferente. Es un Papa en parte norteamericano, en parte peruano, habla español y tiene otra distancia respecto de la Argentina. Y precisamente por esa distancia su mensaje puede haber adquirido una intensidad diferente. No aparece tan fácilmente atrapado dentro de una facción argentina.

Una tregua en la política

Ahora, de ahí a pensar que estos días van a cambiar algo en la política argentina hay bastante distancia. Es difícil. Porque la crispación no es solamente un accidente. Es una estrategia. El insulto ordena, identifica y moviliza. Divide la política entre buenos y malos. Y mientras ese cálculo siga funcionando, probablemente nada cambie demasiado.

Por eso tal vez la palabra adecuada para describir la visita del Papa sea “tregua”. Una tregua. Alguien vino a hablar de concordia y, durante algunos días, pareció ofrecer una especie de pausa en esta dinámica.

Pero eventualmente esa tregua puede terminar y volveremos a lo de siempre.

Millones escuchando a alguien que no pidió odiar

Hay algo, sin embargo, que me parece interesante: después de años de inflación, pobreza, ajuste, peleas, insultos, agravios, descalificaciones, denuncias y corrupción, millones de argentinos salieron a escuchar a una persona que no les pidió odiar a nadie.

No dijo nada extraordinariamente complicado. Hizo comentarios bastante sencillos y apropiados. Pero evidentemente son ideas difíciles de registrar para la política argentina.

Y acá yo acentúo una responsabilidad especial del Gobierno. No porque el Papa le haya hablado exclusivamente a Milei, no creo que haya sido así. Pero Milei es el Presidente, y por eso su responsabilidad es mayor. El mensaje era para todos, pero quien gobierna tiene, naturalmente, otra responsabilidad.

Una visita que desentonó con la política local

Probablemente lo de Luján vuelva a ser multitudinario. Y después el Papa seguirá su viaje. Pero durante estos días quedaron también algunas escenas argentinas que desentonaron bastante con el nivel del mensaje que vino a ofrecer.

Unos intentando apropiárselo. Otros utilizándolo para atacar al Gobierno. El oficialismo acusando a la oposición de hacer exactamente aquello que hacía el propio oficialismo. Y hasta aparecieron interpretaciones esotéricas sobre supuestas profecías vinculadas con la visita. Ese es un poco el nivel.

Mientras tanto, el planteo era mucho más sencillo: Concordia. Diálogo. No utilizar al otro como enemigo. Después cada sector podrá pensar lo que quiera.

Pero si las primeras palabras que aparecen frente a un mensaje de esa naturaleza son aquellas que sirven para golpear al adversario, probablemente no se haya entendido demasiado.