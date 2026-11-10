Maristella Svampa en RDEsc: “Hay una desconexión entre las izquierdas y un sector de la sociedad”

La socióloga Maristella Svampa advirtió que las izquierdas atraviesan una desconexión con sectores de la sociedad que históricamente representaron, un vacío que, según sostuvo, fue aprovechado por las extremas derechas. En una entrevista con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, la autora analizó las causas de ese distanciamiento y lo vinculó con una crisis de representación política que atraviesa distintas regiones del mundo.

La reflexión forma parte de Policrisis, su libro sobre las múltiples amenazas que se entrelazan en el escenario contemporáneo. Svampa describió un contexto atravesado por la crisis climática, la expansión de las desigualdades, el avance de las extremas derechas, la erosión de la democracia y el crecimiento descontrolado de la inteligencia artificial. «Estas crisis entrelazadas se potencian entre sí», explicó, y advirtió que su articulación puede conducir a «una suerte de colapso general de la civilización».

«Hay una desconexión entre las izquierdas y un sector de la sociedad»

Uno de los problemas centrales que identificó Svampa es la pérdida de resonancia de las fuerzas progresistas frente a demandas sociales que antes formaban parte de un consenso más amplio. La socióloga señaló que valores como la justicia social, la solidaridad y lo colectivo dejaron de encontrar una representación política clara, incluso dentro de los espacios de izquierda.

«Lo que observamos es una suerte de desconexión entre las izquierdas, o una falta de resonancia entre las izquierdas, y un sector de la sociedad», sostuvo. Según explicó, esos valores integraban anteriormente el acervo del consenso social, pero hoy no logran conectar con una parte de la población.

En ese escenario, Svampa destacó que la llegada del Papa abrió una posibilidad de recuperar esa narrativa. «Hoy vemos que, con la llegada del Papa, hay más gente que en todo caso impulsa esta narrativa», señaló, aunque aclaró que todavía espera que pueda reconstruirse el vínculo perdido. «Esperemos también que se pueda lograr esta conexión que se rompió en los últimos años, y que fue aprovechada por las extremas derechas», agregó.

La crisis del Estado social detrás de las protestas juveniles

Consultada por las movilizaciones de jóvenes en Francia y otros países europeos, Svampa coincidió en que existe una reacción frente al deterioro del Estado de bienestar. Sin embargo, consideró que las protestas no pueden explicarse por un único motivo: también expresan el rechazo al crecimiento de las fuerzas de extrema derecha.

«Hay una gran crisis de representación política, podríamos decir, en todo el mundo», afirmó. Para describir ese escenario, recuperó una idea de Antonio Gramsci: en los períodos de transición, cuando lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no logra consolidarse, «surgen monstruos».

La socióloga sostuvo que los jóvenes europeos se están rebelando tanto contra el quiebre del Estado social como frente a la amenaza de las extremas derechas. En ese sentido, señaló que esas fuerzas crecieron durante las últimas dos décadas y advirtió sobre su posible llegada al poder en Francia el año próximo.

El avance de la extrema derecha en Europa

Svampa también mencionó la representación que la extrema derecha ya consiguió en Alemania, donde describió a esa corriente como neonazi. Ante la intervención de Quiroga, quien preguntó si se trataba de una fuerza nazi, respondió: «Exactamente».

De todos modos, la investigadora observó que las movilizaciones también expresan un rechazo a esos sectores. «Hay un rechazo a las extremas derechas, al menos en las protestas que hoy podemos ver en Francia, o inclusive en Serbia», indicó. También advirtió que todavía no está claro hasta dónde pueden avanzar esas manifestaciones en su cuestionamiento al orden político y social.