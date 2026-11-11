Pete Hegseth evitó el juicio político: en RDC se reveló que los republicanos bloquearon el intento de destitución

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó la situación del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien logró evitar el avance de un juicio político luego de que los legisladores republicanos respaldaran una medida para bloquear el intento de destitución.

La votación se produjo después de la contundente derrota electoral del oficialismo y estuvo atravesada por el respaldo público del presidente Donald Trump al jefe del Pentágono. “Los legisladores republicanos finalmente decidieron respaldar una medida para frenar el intento de separar al jefe del Pentágono”, explicó Powell.

El respaldo de Trump y el freno al intento de destitución de Hegseth

Según detalló, “después de que el presidente Donald Trump manifestara su firme apoyo a Hegseth, los legisladores republicanos decidieron respaldar mayoritariamente al secretario de Defensa bloqueando, como dije, la iniciativa en una votación casi partidista”.

La moción había sido impulsada por el representante republicano de Kentucky, Thomas Massey, enfrentado políticamente con Trump. “La iniciativa había sido liderada, como habíamos anunciado ayer, por el representante republicano de Kentucky, Thomas Massey, que está enfrentado con Donald Trump”, precisó Powell en +Perfil.

El cambio de control en el Congreso estadounidense podría reactivar el proceso

Aunque la votación frenó el avance inmediato de la iniciativa, el escenario podría modificarse a partir del próximo 3 de enero, cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras. Powell advirtió que la decisión de los republicanos no necesariamente representa el final del intento de destitución: “La votación de ayer podría sólo retrasar el proceso de destitución, según los analistas”.

En ese contexto, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien se espera que presida ese cuerpo legislativo, manifestó su respaldo a la iniciativa contra Hegseth.

“Ya el líder demócrata de la Cámara de Representantes, que es Hakeem Jeffries, y que se espera sea el titular de la Cámara de Representantes, respaldó firmemente la iniciativa afirmando que Hegseth ha abusado de su poder y socavado la seguridad nacional de Estados Unidos”, señaló el periodista.