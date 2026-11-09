RDC: alertan que Brasil podría perder el 18% de las tierras aptas para cultivar café

El cambio climático amenaza la producción de café en Brasil, el principal productor y exportador mundial, debido a las alteraciones cada vez más pronunciadas en las condiciones de los suelos. Las proyecciones de la Organización Internacional del Café advierten que las áreas aptas para el cultivo podrían reducirse un 18%, en un escenario marcado por temperaturas más elevadas, sequías y lluvias extremas.

La corresponsal Eleonora Gosman abordó la situación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde explicó que las variaciones climáticas están afectando las tierras destinadas a la producción cafetera, particularmente en Brasil, aunque también alcanzan a otros países productores.

Sequías en el norte y tormentas en el sur de Brasil

Uno de los principales problemas está relacionado con la humedad del suelo, que presenta comportamientos extremos según la región. “O tenés una extrema humedad, o tenés todo lo contrario, una sequía extrema”, describió Gosman al explicar el escenario que atraviesa el país.

La corresponsal señaló que las diferencias se observan especialmente entre el nordeste brasileño y las regiones del sur y sudeste, donde se encuentra San Pablo. “Para arriba hay una sequía, para abajo hay tempestades. Esta es la realidad”, resumió.

Estas condiciones generan un panorama complejo para una actividad que depende de factores climáticos específicos. Las alteraciones en las precipitaciones y el aumento de las temperaturas modifican las condiciones de los terrenos donde se desarrolla el cultivo.

La advertencia sobre la pérdida de tierras aptas para el café

De acuerdo con los datos mencionados por Gosman, la Organización Internacional del Café señala que la humedad de los suelos registra una disminución del 2,6% respecto del período comprendido entre 2021 y 2025. Esta variación forma parte de las señales de alerta sobre el impacto que el calentamiento y los cambios en los patrones climáticos pueden tener en la producción.

Sin embargo, la proyección más preocupante apunta a la superficie disponible para cultivar. Según las estimaciones de la organización, Brasil podría perder un 18% de sus áreas aptas para la producción de café.

“Esta es la gran amenaza que tiene el café”, advirtió la corresponsal. La reducción de tierras adecuadas para el cultivo podría sumar presión sobre una actividad central para la economía brasileña y para el abastecimiento internacional.

La variedad arábica, entre las más vulnerables

El impacto no sería igual para todas las variedades. Gosman destacó que una de las más afectadas sería la arábica, utilizada para elaborar cafés gourmet y con una fuerte presencia en el mercado actual.

“Dicen que la variedad de café que sufre más es la llamada variedad arábica. Es con lo que se hacen los cafés gourmets”, explicó. Se trata de una categoría que, según señaló, tiene una importante salida comercial y concentra parte de la oferta de productos de mayor calidad.

A las dificultades vinculadas con el clima se suma un escenario de menor consumo en Brasil. “Además de tener una baja de consumo en Brasil, falta de producción también, y bueno, todo repercute”, planteó Gosman.