RDC: detuvieron a un militar estadounidense por sospechas de espionaje para Rusia en una base compartida con el Reino Unido

La detención de un soldado estadounidense de alto rango en el Reino Unido, bajo sospecha de espionaje a favor de Rusia, encendió las alarmas sobre la seguridad de las instalaciones militares compartidas por ambos países. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, la periodista Marta Núñez analizó las posibles implicancias del episodio y advirtió sobre su gravedad.

Núñez explicó que el militar “está situado en una de las bases donde conviven tanto militares británicos como americanos”. Según detalló, “este soldado fue arrestado por sospecha de espionaje y de espiar para Rusia”. La corresponsal remarcó que el caso representa un riesgo para la seguridad de los dos países: “Esto es muy grave y es una cuestión que afecta a la seguridad del Reino Unido y, por supuesto, la seguridad de los Estados Unidos”.

La conexión con otro episodio ocurrido en una base militar

La periodista señaló que el caso despierta inquietud porque se produce en la misma zona donde, en septiembre, habían sido detenidas otras cinco personas. “El tema es muy serio también porque toca, no sé si recuerdan cuando hubo un caso en septiembre que arrestaron a cinco personas, también en un lugar de aviación”, recordó. Aunque ambos episodios generan sospechas por su proximidad geográfica, aclaró que “se ha declarado que parece que no tienen nada que ver”.

En ese contexto, Núñez mencionó las declaraciones del director del FBI, Dash Patel, quien consideró que un hecho de estas características reviste una importancia especial. La periodista explicó que hay “12.000 soldados norteamericanos repartidos en todas las bases por todo el Reino Unido”, además de personal civil encargado de tareas administrativas y financieras. Por eso, sostuvo: “La amenaza es real para Estados Unidos y para el Reino Unido”.

Temor a una guerra y preocupación por posibles ataques de Irán

La detención también contribuyó a incrementar la preocupación social en el Reino Unido. Núñez describió un clima de temor que se refleja en los medios de comunicación y las redes sociales, donde circulan recomendaciones para acumular provisiones y prepararse ante un posible conflicto. “Esta noticia ha sacudido la tranquilidad nacional, que en realidad no es tranquilidad, porque está toda esta cuestión de que Irán va a atacar al Reino Unido”, afirmó en +Perfil.