RDC: evacuaron a 2.000 personas en España por el riesgo de colapso de una represa ante las fuertes lluvias

Unas 2.000 personas fueron evacuadas de Piedralaves, un pueblo de la provincia española de Ávila, ante el temor de que una represa cercana no resista la presión provocada por las fuertes lluvias. La alerta alcanza a 32 municipios del sur de la provincia, donde las autoridades suspendieron las clases y distintas actividades para evitar que los vecinos salgan de sus casas.

La situación fue explicada por el corresponsal Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Según detalló, las precipitaciones hicieron que una pequeña presa comenzara a desbordarse y que una gran cantidad de agua avanzara por los cauces de la zona. “Este pueblito tiene una pequeña represa, muy pequeñita, pero a un kilómetro arriba”, describió.

Evacuaron Piedralaves ante el riesgo de desborde

El desalojo se concretó durante la mañana y alcanzó a toda la población del pueblo. “Dos mil vecinos que esta noche no van a dormir en su casa”, señaló Molina al describir la dimensión del operativo.

La decisión se tomó porque los técnicos no podían garantizar que la estructura, construida hace aproximadamente 30 años, soportara la presión del agua acumulada. Además, el pronóstico anticipaba nuevas tormentas y precipitaciones intensas durante la noche, lo que elevó la preocupación de las autoridades.

La medida también incluyó la suspensión de las clases y de las actividades médicas programadas, entre ellas análisis, consultas y operaciones. El objetivo, explicó el corresponsal, es que los habitantes permanezcan resguardados y sigan las indicaciones oficiales.

Las cenizas de los incendios agravan el panorama

A la preocupación por el volumen de agua se suma otra consecuencia de los incendios que afectaron la región durante el verano. Piedralaves fue uno de los pueblos alcanzados por esos focos y, según explicó Molina, el torrente ahora arrastra las cenizas acumuladas en el terreno.

“Ese torrente enorme de agua está negro porque está arrastrando todas las cenizas de ese incendio”, describió. La combinación de las lluvias y los restos de los incendios modifica el aspecto del agua que baja por los cauces y suma un factor de preocupación para la zona.

El recuerdo de Valencia y la decisión de no correr riesgos

El corresponsal señaló que muchas viviendas de estos pueblos de montaña están ubicadas cerca de ríos que durante buena parte del año llevan apenas un hilo de agua. Sin embargo, las precipitaciones intensas pueden transformar rápidamente esos cauces y generar situaciones de peligro.

“Después de lo que pasó en Valencia ya hace un par de años y con las víctimas que hubo, no quieren correr riesgo”, explicó Molina. Por eso, ante la posibilidad de que la represa no resista y con más lluvias previstas, las autoridades dispusieron la evacuación completa de Piedralaves y pidieron a los habitantes que presten atención a las alertas enviadas a sus teléfonos.