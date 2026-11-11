RDC: Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina

El régimen de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea Argentina, en una decisión que representa una respuesta a la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en esa misma categoría por parte del Gobierno argentino. En Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista Jorge Elías explicó que la medida fue comunicada por el Ministerio de Exteriores iraní, que justificó la decisión como una reacción recíproca frente a lo que calificó como un acto hostil de la Argentina.

Elías detalló el contenido del comunicado oficial y advirtió sobre las posibles consecuencias de la decisión: “Esto es un comunicado del Ministerio de Exteriores que justifica la medida como una respuesta recíproca a lo que calificó como un acto hostil de Argentina y advirtió que Argentina será responsable de sus consecuencias”.

La respuesta de Irán a la decisión del Gobierno argentino

La decisión de Irán responde a una determinación adoptada por la administración de Javier Milei en marzo pasado, cuando incorporó a la Guardia Revolucionaria iraní a la categoría de organización terrorista. El conflicto diplomático abre un nuevo capítulo de tensión entre ambos países y coloca a las fuerzas militares argentinas en el centro de una controversia internacional vinculada con la política exterior y la seguridad.

Amenazas iraníes contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos

En paralelo, Elías mencionó otro episodio relacionado con la confrontación entre Estados Unidos e Irán: las amenazas contra el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Según la información que presentó el periodista, el funcionario se encuentra en una instalación militar ante las amenazas iraníes contra su vida. “Planes atribuidos a Teherán, dice la información, contra Bessent y otras autoridades y anteriores, se habían avanzado”, indicó Elías en +Perfil.

El episodio se produce en un contexto de presión económica y militar de Estados Unidos contra el régimen iraní. En palabras del periodista, “Washington sostiene una campaña de presión económica y bélica contra el régimen de Irán”.