RDC: los trabajadores ferroviarios de España reclaman más seguridad y mejores condiciones laborales

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió a las complicaciones que atraviesa España en el transporte ferroviario. Los trabajadores del sector llevan adelante un plan de lucha para reclamar mejores condiciones laborales y mayores medidas de seguridad.

Molina explicó que la protesta está relacionada con las condiciones de seguridad de los servicios ferroviarios y con la preocupación que generó el reciente accidente de Urda. «Es parte del plan de los choferes de tren, básicamente por la inseguridad y por las condiciones», señaló. Y aclaró el sentido del reclamo: «La inseguridad me refiero a la poca medida de seguridad que tienen los trenes, no a la inseguridad como la conocemos allá en Argentina».

Según el periodista, el accidente aceleró la decisión de intensificar las medidas de fuerza. «Y sobre todo después de lo que pasó con el accidente de Urda, han dispuesto un plan de lucha intensivo que implica tres paros en tres días distintos», precisó.

Tres jornadas de paro ferroviario y fallas en los servicios mínimos

Aunque los paros habían sido anunciados, la particularidad de esta primera jornada fue que no se garantizaron siquiera los servicios mínimos habituales. «Habían avisado, pero generalmente cuando hay paros están previstos los servicios mínimos y la verdad que no se nota mucho los paros», explicó en +Perfil.

Sin embargo, esta vez el impacto fue mucho mayor: «Pues hoy se notó porque no se cumplieron ni siquiera los servicios mínimos».

La situación provocó una acumulación de pasajeros en las estaciones y dificultades para trasladarse. Molina describió el panorama: «Las estaciones estaban con gente, pero no había trenes, con lo cual hubo bastante caos de tránsito en toda la ciudad y mucha gente con muchos problemas para llegar».

El periodista también remarcó la importancia del sistema ferroviario para la movilidad cotidiana: «El tren es clave y fundamental en toda España y sobre todo en las grandes ciudades».