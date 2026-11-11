RDC: más de 50 detenidos y varios heridos durante una jornada de huelga en España

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó la jornada de huelga que se vivió en España, con piquetes, cortes de autopistas, quema de neumáticos y enfrentamientos con la Policía Nacional. La medida de fuerza tuvo un acatamiento dispar según las regiones y generó incidentes en distintos puntos del país.

“Lo que sí, los sindicatos hablaron de una huelga atípica y desigual”, señaló Molina. Y agregó: “Realmente fue atípica y fue desigual sobre todo lo que se vio en cuanto al acatamiento, porque hubo regiones y zonas donde sí se notó mucho y otras donde prácticamente no se notó”.

Los piquetes y los cortes en los centros de distribución

La oposición, por su parte, calificó la medida como una “huelga preventiva”, porque interpretó que estaba dirigida contra el eventual gobierno que podría asumir, más que contra el Ejecutivo actual. “Lo concreto hoy que el día amaneció muy temprano a la madrugada con piquetes, sobre todo en los centros de distribución”, relató Molina.

Uno de los puntos más conflictivos fue Mercamadrid, donde hubo incidentes y cortes en las rutas de acceso. El periodista explicó que este tipo de bloqueos no son habituales en España: “Acá están permitidos sí los piquetes informativos. Esto es, que pueden ir las agrupaciones sindicales, explicar los motivos, pero no pueden cortar las calles ni impedir que la gente que quiera trabajar entre a trabajar”.

Enfrentamientos con la Policía Nacional y más de 50 detenidos

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando manifestantes cortaron la Gran Vía. “En todos los casos que te estoy hablando, que hubo piquetes, hubo intentos de corte o no dejar trabajar, o a negocios que estaban abriendo que los obligaron a cerrar, la policía actuó con mucha represión y violencia”, afirmó en +Perfil.

El saldo incluyó “más de 50 detenidos, varios heridos, la mayoría por los golpes o por el gas pimienta que la policía le arrojaba”.

Molina también destacó una particularidad política: “La Policía Nacional responde al Gobierno Nacional, un Gobierno Nacional que apoyó la huelga”. Según explicó, el Ejecutivo suspendió las agendas de los ministros y el presidente Pedro Sánchez tampoco tuvo actividades de campaña partidaria durante la jornada.

Cataluña, Madrid y el consumo eléctrico como indicador

El acatamiento fue muy diferente según la región. “El lugar donde más se acató fue en Cataluña”, sostuvo Molina. Allí no circularon trenes locales y prácticamente no hubo metro ni transporte público. “Ahí sí casi la parálisis fue total”, resumió.

En Madrid, en cambio, la actividad fue mucho más normal: “Los negocios estaban abiertos, los transportes funcionaban, los shopping, los negocios, los supermercados estaban todos abiertos, pero la gente no estaba”.