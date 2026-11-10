RDC: Pete Hegseth enfrenta ocho cargos de destitución impulsados por un legislador republicano

En su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell se refirió a los ocho cargos de destitución que enfrenta el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. La iniciativa fue presentada por el representante republicano Thomas Massie, legislador por Kentucky, y abrió un nuevo frente de tensión dentro del oficialismo.

«Fue una sorpresa que se concretara tan rápido», señaló Powell al referirse al proceso, que avanzó después de seis meses sin que Hegseth ofreciera una conferencia de prensa. El secretario finalmente habló ante los medios en el Pentágono y calificó el procedimiento como «un intento difamatorio orquestado por un único republicano descontento con el fin de perjudicar al presidente Trump».

La Cámara de Representantes y el futuro del secretario de Defensa

Los líderes republicanos anticiparon que habría una votación de procedimiento en la Cámara de Representantes. «Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes señalaron que una votación de procedimiento tendría lugar en cuestión de horas esta misma tarde», relató el periodista en +Perfil.

La responsabilidad de Trump y las tensiones dentro del Partido Republicano

Por otro lado, Powell coincidió en que la autoridad última recae en Trump, aunque señaló que Hegseth ocupa un lugar central en la cadena de mando. «El jefe del ejército es el presidente de Estados Unidos y él tendría que ser el responsable de todas estas operaciones», afirmó. Sin embargo, agregó que el secretario de Defensa «es el que tiene que ejecutar la orden que ha recibido, si es que la ha recibido».

Powell también advirtió que los cuestionamientos al funcionario responden a una disputa política dentro del oficialismo. «Los republicanos están indignados con Pete Hegseth, están indignados porque consideran que él manejó muy mal la guerra en Irán y le dan la responsabilidad a él por el fracaso en estas elecciones», sostuvo.

Y resumió el eje de la ofensiva: «Yo creo que ellos apuntan más a la ineficacia de él como jefe para conducir la guerra en Irán».

Para el periodista, el conflicto bélico también tuvo consecuencias electorales: «La guerra en Irán es una de las causas de la derrota de los republicanos en estas elecciones de medio término».