RDEco: economistas cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno ante la crisis industrial y el deterioro del empleo

La falta de un plan para los sectores perjudicados por el ajuste económico se convirtió en uno de los principales cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei. Economistas que analizaron la coyuntura advirtieron que la combinación de apertura de importaciones, atraso cambiario y caída de la actividad local está golpeando a la producción y al empleo, mientras la administración nacional no muestra respuestas concretas. El tema fue debatido por Federico Vacarezza, Fernando Alonso y Santiago Llull en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, junto al conductor Fernando Meaños.

“El Gobierno está congelado, que no reacciona”, cuestionó Alonso, quien consideró que el programa económico podría sostenerse con ajustes puntuales sin abandonar sus objetivos centrales. Vacarezza, por su parte, sostuvo que el escenario actual reproduce características de otros planes de estabilización aplicados en la Argentina y advirtió sobre las consecuencias que suelen aparecer cuando los mercados comienzan a perder confianza.

Las medidas que el Gobierno podría aplicar sin costo fiscal ni impacto en la inflación

Alonso planteó que el Gobierno podría introducir cambios en la política monetaria y cambiaria, además de administrar de otra manera el comercio exterior, para darle margen a las pequeñas y medianas industrias. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de limitar el ingreso de maquinaria usada, que, según su análisis, está destruyendo polos industriales en el interior del país.

“No son medidas que tengan ni costo fiscal ni que tengan impacto en la inflación”, afirmó. Incluso consideró que podrían tener un efecto positivo sobre las inversiones, en lugar de profundizar una apertura que calificó como indiscriminada.

El economista también cuestionó que las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo para impulsar la venta de autos y ampliar los recursos destinados a créditos hipotecarios hayan estado dirigidas principalmente a responder a las demandas de los mercados financieros. “Ni siquiera era una respuesta a los industriales o a la sociedad argentina, era una respuesta a los mercados”, sostuvo.

La advertencia sobre los ciclos de los planes de estabilización

Vacarezza señaló que la secuencia de medidas del Gobierno tiene antecedentes en la historia económica argentina. “Uno va viviendo las secuencias de esos planes de estabilización, así que sabe cómo empiezan, sabe cuáles son sus ciclos de auge y sabe ya cuándo esos planes, los mercados comienzan a responderle como una suerte de hasta acá llegamos”, explicó.

En ese sentido, vinculó el atraso cambiario, la apertura de importaciones y el freno de la actividad con el deterioro de distintos indicadores económicos. También sostuvo que la incertidumbre de los mercados está relacionada con las expectativas sobre la continuidad política del oficialismo.

Según Alonso, algunos inversores interpretan que, si la economía mantiene su rumbo actual, Milei podría ganar las próximas elecciones. Esa lectura, afirmó, puede llevarlos a desprenderse de bonos argentinos ante la expectativa de que el escenario político cambie.

El empleo y el humor social, dos desafíos para 2027

Santiago Llull cuestionó las respuestas oficiales frente al deterioro de los ingresos y las dificultades de las familias. “Si a las familias que están endeudadas le decís, ahora te voy a dar un curso de educación financiera, o si al que le robaron la bicicleta le decís, ahora te voy a dar unas ojotas, ¿para qué? Para que camines, no le estás solucionando el problema”, graficó.

Vacarezza coincidió en que todavía existen recursos para actuar, pero puso el foco en la voluntad política. “Los recursos están, hay una fuerte cantidad de recursos. Ahora, el tema es si está la voluntad”, señaló. Además, advirtió que el Gobierno tiene alrededor de doce meses para intentar revertir el malestar social y sostener su proyecto político de cara a 2027.

Como referencia, mencionó la reciente derrota electoral de Donald Trump y consideró que Milei debería tomar nota de ese resultado. “Es muy difícil cuando el humor social se vuelve tan negativo”, concluyó Vacarezza.