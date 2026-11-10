RDEsc: Natalia Peroni explicó la propuesta itinerante de Salvaje Federal y su apuesta por la literatura regional

El Festival Salvaje tendrá una nueva edición este fin de semana en Buenos Aires, con dos jornadas dedicadas a la literatura de las provincias y a la producción de editoriales independientes. El encuentro se realizará el sábado 14 y el domingo 15, con entrada libre y gratuita, en la Asociación Patriótica y Cultural Española, ubicada en Bernardo de Irigoyen 674.

La iniciativa es organizada por Salvaje Federal, un proyecto cultural que también funciona como librería y está enfocado en la difusión de la literatura de las provincias. Así lo explicó Natalia Peroni en una entrevista con Osvaldo Quiroga, en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil. «El acento en el territorio es muy marcado», destacó al describir la propuesta y su apuesta por poner en circulación las voces y producciones de distintas regiones del país.

Un festival itinerante con eje en las regiones

Peroni explicó que Salvaje Federal organiza su catálogo y sus actividades a partir de una división territorial. La primera edición del festival se realizó en Rosario y estuvo vinculada con la región fluvial; ahora, la propuesta continuará con una edición pampeana.

«Este es un festival itinerante que ya tuvo su primera edición en Rosario», contó. Y agregó que la librería está organizada virtualmente en regiones, una decisión que busca darle protagonismo a las particularidades culturales y literarias de cada zona del país.

La intención es que el recorrido no termine en esta segunda edición. «Esperamos seguir así con el resto del país», señaló Peroni, al referirse a la posibilidad de llevar el festival a otras regiones en futuras oportunidades.

Charlas, conversatorios y una feria de editoriales independientes

La programación incluirá charlas y conversatorios, además de la participación de invitados de distintas localidades. Uno de los espacios centrales será la feria de editoriales independientes, que reunirá proyectos editoriales de cinco provincias.

Según detalló Peroni, estarán presentes editoriales de San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre quienes producen literatura en diferentes puntos del país y el público interesado en conocer esas publicaciones.

«Hay charlas, conversatorios, invitados de toda la región, que es un placer poder tenerlos», explicó la organizadora. La feria permitirá, además, acercarse a catálogos que suelen tener una circulación más limitada fuera de sus lugares de origen.

Cuándo y dónde será el Festival Salvaje

La nueva edición del encuentro se desarrollará durante el sábado 14 y el domingo 15 en la Asociación Patriótica y Cultural Española, ubicada en Bernardo de Irigoyen 674, en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario adquirir tickets para participar de las actividades.

Con su formato itinerante y una programación que combina conversaciones, invitados y feria editorial, el Festival Salvaje busca ampliar la difusión de la literatura producida en las provincias y fortalecer los vínculos entre las distintas escenas culturales del país.