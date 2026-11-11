RDI: cuál es la función de los operadores de inteligencia detrás de la SIDE

El periodista Pedro Lacour pasó por Ronda de Investigación (RDI), en +Perfil, y reconstruyó el funcionamiento de los vínculos entre inteligencia, contactos e información para explicar cómo se desarrollan las operaciones políticas. En su análisis, abordó las trayectorias de Leonardo Scatturice y Franco Bindi, y explicó por qué una operación puede construirse incluso a partir de información verdadera.

Lacour analizó cómo funcionan las redes de contactos y los espacios de inteligencia que operan por fuera de las estructuras oficiales. Al ser consultado sobre la posibilidad de que se realicen jugadas políticas a partir de información obtenida mediante contactos, respondió: «Ese poder residual existe y pasa con la SIDE y pasa con agentes que no formaron quizá parte de la SIDE nunca, pero sí formaron parte de otras fuerzas».

Leonardo Scatturice y las redes de inteligencia privada

Como ejemplo, mencionó a Leonardo Scatturice, a quien describió como una figura vinculada a la inteligencia de la Policía Bonaerense y al ámbito privado. Según explicó, «Scatturice trabajó con Frank Holder», quien estuvo relacionado con Kroll, una agencia de inteligencia privada.

Para Lacour, Scatturice representa uno de los nodos de poder que permiten comprender las dinámicas actuales. En ese sentido, anticipó que su libro reconstruye esas conexiones: «Yo en la segunda parte del libro, que se llama Los Operadores, reconstruyo esos nodos de poder autónomos».

Franco Bindi y el funcionamiento de los operadores

Otro de los nombres centrales fue Franco Bindi, a quien Lacour definió como «un operador importante». Al explicar qué significa esa categoría, precisó: «Alguien que sabe mover contactos y sabe mover información y utilizarla para sus propios intereses, o intereses de alguien».

El periodista repasó su trayectoria y sus vínculos políticos y judiciales. También mencionó su paso por el Ministerio de Planificación, su relación con Leonardo Fariña y su intervención en la denuncia contra el falso abogado Marcelo D'Alessio. Sobre su capacidad para moverse en esos ámbitos, Lacour sostuvo: «Entonces, el tipo sabe jugar en esos terrenos». También señaló que algunos agentes vinculados a la estructura formal de la SIDE hablan de Bindi «con cierta admiración incluso».

Las operaciones políticas y el uso de información verdadera

Lacour explicó que una operación política no necesariamente se construye con información falsa. Al analizar el caso D'Alessio y la denuncia por extorsiones a empresarios vinculados a la causa de los cuadernos, señaló que la información podía ser real, pero que también existía una intención política detrás de su difusión. «Pero también la intención que había de exponer eso era la de tirar abajo la causa completa», afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese contexto, planteó una de las características centrales de estas maniobras: «Incluso el famoso te operan con la verdad, ¿no?».

Para el periodista, el problema es que la difusión de información puede responder a objetivos diferentes de los que aparenta perseguir. Por eso, ante la pregunta sobre cómo identificar a los responsables y sus motivaciones, advirtió: «No podés saber quién fue ni qué intención tuvo».