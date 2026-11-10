RDI: cuántos puestos de trabajo se pierden por día desde que Javier Milei llegó al Gobierno

Durante su participación en Ronda de Investigación, por +Perfil, el periodista Leandro Bravo presentó un análisis sobre la situación laboral en Argentina y vinculó los datos de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con el discurso del papa León XIV sobre la dignidad del trabajo.

“Para hacer un resumen, estamos hablando de 480 personas por día desde que Milei es presidente que pierden el trabajo”, sostuvo Leandro Bravo.

La informalidad laboral y el impacto en la matriz productiva

El periodista también cuestionó la interpretación oficial sobre el crecimiento de la informalidad laboral: “Todavía el Gobierno cree que la informalidad laboral es parte del crecimiento”. Y agregó: “Estamos hablando de lo que es hoy en día las aplicaciones de plataformas de delivery, lo que son barberías, no es la matriz productiva del país”.

En ese contexto, recordó las palabras del Papa sobre las consecuencias de la desocupación: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Comercio, transporte e industria: los sectores más afectados

Bravo detalló cuáles son las actividades que registraron las mayores pérdidas de puestos de trabajo. El comercio encabezó la lista, con 9.132 empleos menos. “Y ahí tenés un doble impacto porque el comercio a su vez, cae el comercio y cae el consumo”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En segundo lugar se ubicó el transporte, con 7.043 puestos perdidos. Sobre ese sector, señaló un cambio en las modalidades de contratación: “Muchas empresas antes tenían varios choferes, hoy deciden desistir de ese servicio y contratar un Uber, por ejemplo”.

La industria manufacturera también registró una caída, con 4.324 empleos menos. A su vez, el sector científico perdió 2.670 puestos de trabajo, en un escenario que Bravo relacionó con “un ajuste brutal a lo que es el CONICET y a todo lo que es el desarrollo científico de la República Argentina”.

También mencionó las pérdidas de empleo en los sectores de agricultura, construcción y gastronomía. Sobre esta última actividad, vinculó la caída de los puestos de trabajo con la retracción del consumo: “Al haber menos consumo, menos salidas, menos restaurant, eso hace que se hayan perdido la cantidad de puestos de trabajo que hemos mencionado”.

La reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo

El periodista también relacionó la situación del empleo con las políticas laborales del Gobierno. “Hay una reforma laboral que facilita todo este tipo de despidos, vamos a decirlo de alguna manera”, afirmó.

Al profundizar sobre el sector estatal, Bravo indicó: “La caída del empleo y del salario ha sido de 35 puntos”. Y precisó: “Cualquier trabajador en los últimos 3 años perdió 20% de su poder adquisitivo”.