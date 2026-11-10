RDI: cuestionan que la reunión con víctimas de abuso eclesiástico haya estado fuera de la agenda del Papa León XIV

Durante su columna en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista Paula Bistagnino analizó el encuentro del papa León XIV con cinco víctimas de abuso eclesiástico y la falta de respuestas a otras organizaciones y sobrevivientes. También presentó el reclamo de 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por trata de personas y explotación laboral.

La columna estuvo centrada en el encuentro de León XIV con cinco víctimas de abuso en Argentina, cuyas identidades no fueron difundidas. Para Bistagnino, la decisión generó interrogantes entre las organizaciones de sobrevivientes, especialmente porque no se conocieron los criterios utilizados para seleccionar a las personas recibidas. “Lo que cuestionan desde las organizaciones de víctimas, las víctimas y sus representantes es que esto parece un retroceso”, sostuvo.

Las críticas al encuentro del Papa con víctimas de abusos

La periodista advirtió sobre el riesgo de que los encuentros privados reemplacen la transparencia y los procesos de denuncia: “Si no se sacan a la luz los procesos, no hay manera de que haya realmente, de que se termine el encubrimiento a los sacerdotes abusadores”.

También cuestionó que la Iglesia argentina haya intervenido en la selección: “El filtro fue la Iglesia argentina, nadie sabe quiénes son, ni siquiera digo en off”.

Aunque reconoció que todas las víctimas que quieran reunirse con el Papa merecen ser escuchadas, planteó la dimensión del problema: “Son cinco sobre miles, hay muchísimas que estaban esperando algún mensaje quizás”.

El compromiso de León XIV frente a los abusos eclesiásticos

Bistagnino recordó que el Papa se había comprometido con la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) a impulsar un trabajo transparente y público sobre los abusos dentro de la Iglesia.

En ese marco, dejó planteado el interrogante central sobre el alcance de ese compromiso: “¿Cuál es el mensaje? ¿Va a haber tolerancia cero en la Iglesia?”.

La periodista también destacó que el problema no se limita a un país y recordó los antecedentes de sacerdotes trasladados entre ciudades y países, en lugar de ser apartados de la institución. Para Bistagnino, la transparencia sobre las denuncias y los procesos es indispensable para terminar con los mecanismos de encubrimiento.