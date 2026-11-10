RDI: fuertes críticas a la carpa VIP que impulsó el Gobierno nacional y CABA en la misa del Papa León XIV

En otro segmento de Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Sol Clemente, se refirió a que mientras millones de personas se acercaron al Monumento de los Españoles para participar de la misa del Papa León XIV, una carpa VIP destinada a invitados especiales despertó cuestionamientos.

“Vamos a hablar de la carpa VIP que estuvo ayer en el Monumento de los Españoles. Porque mientras 2 millones y medio de personas se calcula que estuvieron caminando desde muy temprano, incluso desde el día anterior acampando para poder estar cerca de lo que iba a ser la misa del Papa León XIV, bueno, se les ocurrió armar una carpa VIP”, relató Sol Clemente.

La periodista explicó que fue posible identificar a varios de los asistentes porque compartieron imágenes en sus redes sociales. Entre ellos mencionó a Valeria Massa, “Pampita", Claudia Villafañe, Analía Franchín y Nicolás Franchella. También destacó la actividad de la influencer Angie Landaburu: “Ella fue la que más fotos subió”.

Ante el comentario de otro integrante de la mesa sobre la cantidad de imágenes publicadas, Clemente agregó: “No, no se privó de nada, ella subió absolutamente todo, gracias porque también nos dio contenido, nos enteramos de lo que estaba pasando ahí adentro”.

Funcionarios, invitados y el mensaje de León XIV

Entre las imágenes difundidas también aparecieron funcionarios del Gobierno y de la Ciudad de Buenos Aires. Clemente identificó, entre otros, al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Salud, Mario Lugones; a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; al canciller Pablo Quirno; a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Al referirse a la presencia de esos funcionarios, la periodista cuestionó la distancia entre el mensaje del Pontífice y lo que transmitía la organización del evento: “Creo que el mensaje del Papa León XIV de hablar con el otro, de no hacer diferencia, no se entendió nada”.

Las invitaciones y el costo de la organización

Sobre la distribución de las invitaciones, la periodista explicó que algunas personalidades atribuyeron sus convocatorias al Gobierno porteño: “Como Yanina Latorre, cuando le preguntaron, salió libremente a decir que le había invitado, al parecer lo que tenía que ver más con influencers famosos fue del gobierno de la ciudad”. Sin embargo, aclaró que el Gobierno también tenía lugares disponibles: “Pero es cierto que desde Nación también tenían 250 entradas para invitar”.