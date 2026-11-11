RDI: todo lo que dejó la multitudinaria misa del Papa León XIV en Luján y su visita a la cárcel de Devoto

En otro segmento de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, la periodista, Sol Clemente, relató desde Luján los detalles de la multitudinaria misa encabezada por el Papa León XIV, en una jornada que reunió a millones de personas y estuvo marcada por mensajes vinculados con las adicciones, la inclusión y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Sol Clemente contó que pasó la noche en la ciudad para cubrir el acontecimiento y destacó la magnitud de la convocatoria. “Lo pasé acá en Luján porque vine a cubrirlo y la verdad la cantidad de gente fue impresionante”, señaló.

Según relató, las expectativas iniciales eran de dos millones de asistentes, pero la concurrencia terminó siendo mucho mayor. “Bueno, realmente el número se duplicó casi”, afirmó.

Clemente también describió las condiciones de la jornada y la organización del evento: “No y aparte la verdad que hacía mucho calor, o sea era impresionante el calor que hacía y a la cantidad de niños, lo que sí estuvo bien organizado para mí”.

Adicciones y drogas: los mensajes que se repitieron entre los asistentes

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la periodista fue la presencia de carteles con mensajes de apoyo para personas que atraviesan problemas de consumo. “Fueron tres testimonios recontra potentes, donde expresaban algo que se veía mucho también en las manifestaciones en Luján, que era el tema de las adicciones y las drogas”, explicó en +Perfil.

La periodista contó que muchos de los mensajes buscaban transmitir acompañamiento y mostrar que es posible atravesar esas situaciones con ayuda. “Estaba lleno, pero lleno de carteles con personas diciendo, bueno, si necesitas ayuda, no estás solo, te podemos ayudar, yo también pasé por eso”, relató.

Para Clemente, la repetición de esos mensajes en dos momentos de la visita del Papa reflejó la importancia de una problemática que sigue presente en la sociedad: “Así que es una problemática que sigue muy pendiente en la sociedad y que lo vimos en dos momentos”.

La visita del Papa a la cárcel de Devoto y el traslado de los internos

Clemente también se refirió a la visita de León XIV a la cárcel de Devoto, donde permanecían 74 presos que pudieron participar del encuentro. “Posiblemente sea la última imagen que tengamos de esta cárcel de Devoto, una de las últimas, una cárcel histórica que se ha trasladado directamente todos los presos a Marcos Paz”, señaló.

Sobre quienes permanecían en Devoto, agregó: “Y los que quedaron hoy fueron los que tenían como la mejor calificación, entre comillas, de las personas que estudian”.