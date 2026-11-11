RDI: un experto afirmó que “la SIDE de hoy es un poco más berreta incluso que la que existía antes”

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Pedro Lacour, presentó Los espías de Milei, un libro en el que reconstruye la reorganización de la SIDE durante el gobierno de Javier Milei y el papel central que asumió Santiago Caputo.

Pedro Lacour explicó cómo se desarrolló esa disputa de poder y por qué considera que el organismo se convirtió en una herramienta clave para el asesor presidencial. “Yo en el libro lo que trato de reconstruir en un principio, sobre todo la primera parte, es cómo Santiago Caputo logra llegar hasta ahí, porque no fue el primer jefe designado por Milei para la inteligencia”, explicó.

Según Lacour, el interés de Caputo por el espionaje viene desde antes de su desembarco en el Gobierno. Para describirlo, recuperó una anécdota sobre su juventud: “Caputo es alguien que desde siempre le interesó la cuestión, le interesó la cuestión de la inteligencia, porque es una suerte de espía frustrado, como digo en el libro”.

Santiago Caputo y la SIDE: una disputa por el poder dentro del Gobierno

Uno de los ejes centrales del libro es la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei. Lacour sostuvo que el control de la SIDE funcionó como una herramienta de protección política para el asesor presidencial. “Creo que un poco la historia que intento contar en el libro, también es la historia de la interna entre Karina y Santiago. Y cómo Santiago, en diferentes momentos, utilizó la SIDE como una suerte de escudo”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y explicó cómo, según su reconstrucción, Caputo consiguió conservar ese espacio: “En momentos críticos él fue ante Milei y le dijo, mira, yo a mí si me sacan la SIDE, yo a vos no te sirvo”.

Para el periodista, la relación entre el Presidente y su asesor tiene características particulares: “Santiago Caputo es alguien que sabe hacerlo, porque creo que tiene una relación bastante simbiótica con él”. En ese sentido, agregó: “Yo creo que con Santiago, Milei tiene una una devoción intelectual y le confía mucho realmente”.

Lacour también describió una estructura en la que el jefe formal del organismo no necesariamente concentra el poder político. “Es el jefe formal, operativo si querés, pero el jefe político es Santiago Caputo”, afirmó sobre la conducción de la SIDE.

El proyecto de una CIA argentina y los cambios en la inteligencia

Otro aspecto que desarrolla el libro es la transformación del organismo y el modelo que busca impulsar Caputo. Lacour lo definió como una estructura inspirada en la agencia estadounidense. “Eso expresa muy bien el modelo, digamos, que Caputo piensa para la SIDE, que es un modelo CIA. Él quiere hacer la CIA argentina, básicamente”, sostuvo.

El periodista también advirtió sobre las consecuencias de la reorganización interna y el cierre de dependencias en distintas provincias. Además, señaló que el DNU 941 amplió el alcance del organismo: “Lo que hace es crear la comunidad informativa donde pone a la SIDE no solamente en el centro del sistema de inteligencia, sino en el centro de la información de todos los organismos del Estado, entre ellos la UIF, por ejemplo”.

Lacour puso en duda que la convocatoria pública para incorporar nuevos agentes tenga como único objetivo profesionalizar el organismo. Al referirse a los miles de inscriptos, planteó una pregunta que considera central para entender el proyecto de Caputo: “¿Buscan espías despolitizados o buscan tener una SIDE con gente propia? Esa es la gran pregunta de fondo y yo tiendo más pensar que es lo segundo”.

También analizó el poder que el asesor presidencial busca construir más allá de la actual gestión. “Yo creo que el gran poder de Santiago fue el poder blindarse en esas áreas”, sostuvo. Y agregó: “Es alguien que claramente está haciendo todo lo posible para que su vida posterior a esta experiencia sea una vida plácida, por decirlo sutilmente”.

Una SIDE obsoleta y sin una política estratégica de inteligencia

El periodista consideró que el organismo atraviesa un deterioro estructural y tecnológico. Al comparar la situación actual con etapas anteriores, fue contundente: “La SIDE de hoy es un poco más berreta incluso que la que existía antes”.

Para Lacour, el problema también está relacionado con la falta de planificación estatal: “Me parece que no hubo nunca una política estratégica respecto de qué se quiere hacer con la inteligencia”.