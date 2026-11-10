RDI: una investigación reveló movimientos por USD 300.000 vinculados a Sebastián Pareja

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Rodis Recalt explicó de qué se trata la última investigación publicada en la revista Noticias, donde se reconstruyó transferencias bancarias, retiros en efectivo y una operación inmobiliaria a nombre de la madre del diputado de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja.

El trabajo comenzó a partir de las declaraciones públicas del dirigente sobre supuestos ataques y posibles carpetazos. “Nosotros estábamos a partir de unos dichos que dijo Pareja, decía que se le venían carpetazos, que estaba preocupado porque podían venir ataques, empezamos a preguntar a ver qué estaba pasando con Pareja, por qué hacía ciertas advertencias, qué era lo que él veía que estaban intentando hacer en su contra”, explicó Rodis Recalt.

A partir de esas declaraciones, el equipo periodístico consultó distintas fuentes judiciales y políticas. Así llegó a un expediente de alimentos que tramitaba en San Nicolás, iniciado por su ex esposa, Luciana Díaz, para solicitar un aumento de la cuota alimentaria de la hija que tienen en común.

“Preguntamos a las fuentes, de diferentes fuentes judiciales, fuentes incluso de la misma política y de La Libertad Avanza, y el temor que tenía él era por el mismo expediente judicial que estaba tramitando en la ciudad de San Nicolás, un expediente de alimentos”, relató el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Al revisar los movimientos, encontraron transferencias de 40 millones, 20 millones, 9 millones y 10 millones de pesos, sin que figurara el origen de los fondos. Recalt señaló que los padres de Pareja tienen alrededor de 80 años y que, según la información relevada, no registraban actividad económica: “Su papá y su madre tienen los dos 80 años, no registran actividad económica, no son ni siquiera monotributistas, están completamente retirados”.

Los depósitos bancarios y los USD 300.000

La cuenta acumuló importantes sumas durante el período analizado. “Sobre finales del año, esa cuenta llegó a juntar unos 236.000 dólares, todo en el lapso de un año, no, desde abril a diciembre”, precisó Recalt.

Luego, durante la primera quincena de enero, aparecieron depósitos en dólares, varios de ellos por 12.500 dólares. “La primera quincena de enero, él recibe ya depósitos en dólares, muchos depósitos repetidos de 12 mil 500 dólares, y después alguno un poco más chico, junta alrededor de 63 mil dólares, 65 mil dólares, con lo que termina completando 300 mil dólares”.

Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores fue una extracción bancaria realizada el 30 de enero. “Dice extracción, el último movimiento que dice el 30 de enero de este año, extracción en efectivo por sucursal”, explicó.

La compra del departamento en Puerto Madero

La documentación registral confirmó que la operación inmobiliaria se concretó el mismo 30 de enero. Además, los investigadores detectaron que dos meses antes la madre había sido incorporada como cotitular de la cuenta bancaria en la que se habían acumulado los fondos.

Recalt explicó cómo reconstruyeron la operación: “Entonces vimos que hay trescientos que se extrajeron del banco, cuarenta mil que le mandó Pareja a la madre y bueno, diez mil que no terminamos de detectar de dónde salieron esos diez mil que están perdidos, que no nos encontramos todavía”.

El departamento tiene 133 metros cuadrados y está ubicado en una zona de alto valor inmobiliario. Según la investigación, fue adquirido por 350.000 dólares. El precio declarado también despertó interrogantes: “Y le da una cosa de 2.600 dólares el metro cuadrado, cuando en Puerto Madero cuesta alrededor de entre 5.000 y 6.000 dólares el metro cuadrado”.

Ante la posibilidad de que la operación se hubiera realizado por un valor inferior al real, Recalt aclaró: “La sospecha que tenemos es que si no hubiese un precio muy generoso, podría ser que la otra mitad se haya pagado en negro. Pero bueno, nada, eso es solo una especulación, porque lo declarado son esos 350.000 dólares y no tenemos forma de rastrear si realmente se pagó a precio de mercado o se subvaluó”.

Los gastos de Pareja y las dudas sobre sus ingresos

La investigación también reconstruyó información de otros expedientes judiciales vinculados con el divorcio y los conflictos familiares del diputado. Allí aparecen referencias a gastos de vivienda, alquileres, expensas y manutención de su hija.

Recalt comparó esos compromisos económicos con los ingresos que Pareja declara públicamente. Al describir los gastos identificados, sostuvo: “Lo que nos llamó la atención fue esto, de que entre el alquiler de la casa, el alquiler del country, las expensas, el alquiler del departamento, o sea la vivienda, más el alquiler de la casa en el country, más lo que él le manda de alimentos, no le queda plata para comer. No llega a fin de mes”.

El periodista indicó que el equipo de Noticias envió consultas formales al entorno del diputado antes de publicar la investigación, pero no recibió respuestas. Después de la publicación tampoco hubo una comunicación directa: “Mirá, no hubo más comunicación, ni siquiera proactiva por parte de ellos”.