“Se van a realizar las dos audiencias de la demanda”: en RDC explicaron la estrategia argentina para frenar el proyecto petrolero en Malvinas

Argentina presentó una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. El reclamo busca detener las operaciones de exploración y explotación impulsadas por dos empresas de origen británico e israelí, en medio de la disputa por la soberanía del archipiélago.

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó que durante dos jornadas se desarrollarán las audiencias de la demanda argentina. “Hoy y mañana se van a realizar las dos audiencias de la demanda que realizó el gobierno argentino contra la explotación de Sea Lion, el enclave petrolero en el norte de las Malvinas, que pretenden dos empresas de origen británico e israelí”, detalló.

El argumento argentino y la posición británica

Según Zattara, Argentina presentó el reclamo el 13 de octubre con el objetivo de detener las actividades vinculadas al proyecto mientras se discuten sus implicancias legales y políticas. “Argentina presentó el 13 de octubre una demanda para que se paralice todo tipo de actividad relacionada con este proyecto”, señaló.

El principal planteo del Gobierno es evitar que las empresas avancen con las operaciones y generen una situación irreversible. “Lo que pretende el gobierno argentino es paralizar todo tipo de actividad que cree un hecho consumado”, sostuvo el periodista.

La preocupación es que el desarrollo del proyecto pueda interpretarse como un reconocimiento de la soberanía británica sobre el archipiélago. “El gobierno argentino, por el contrario, dice que no se puede crear un hecho consumado que significaría automáticamente reconocer la soberanía británica sobre las Malvinas”, explicó.

Para Zattara, el objetivo británico en las audiencias también pasa por impedir que la disputa territorial quede incorporada al debate judicial. “El principal objetivo es lograr que la Argentina no consiga dentro del espectro de los tribunales de justicia de las Naciones Unidas introducir el tema de la soberanía”, afirmó.

Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El periodista aclaró que las audiencias no terminarán con una sentencia definitiva, sino con recomendaciones del tribunal. “Cuando esté no va a haber una sentencia, pero sí una serie de recomendaciones que va a hacer el tribunal en el momento que terminen las alegaciones”, expresó.

Por eso, consideró que el proceso tiene un alcance principalmente político y diplomático. “Es una especie de gambito que ha jugado el gobierno argentino para evitar que las compañías puedan poner en marcha su proyecto”, concluyó.