Tomás Rebord defendió el desarrollo industrial argentino y criticó al liberalismo de Milei: "No tiene sentido discutir eso"

Tomás Rebord realizó un extenso análisis sobre la historia económica argentina y cuestionó el modelo de desarrollo que impulsa el presidente Javier Milei, durante su programa emitido por +Perfil. El conductor defendió el crecimiento de la clase media durante el primer peronismo, analizó las dificultades para sostener la industrialización y comparó las diferencias entre el liberalismo y el justicialismo.

El conductor comparó los problemas institucionales de la región y aseveró que "la República Argentina todavía lo sigue siendo, para mí cada vez menos, pero supo ser una excepción en América Latina".

La defensa de Rebord de la clase media argentina

El conductor recuperó el período de la Generación del 80 y los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón para analizar las transformaciones económicas del país. "Había un proyecto de país que competía con Estados Unidos por la hegemonía regional, con embajadores y con cancilleres nuestros que les discutían de igual a igual", sostuvo.

Sobre el primer peronismo, expresó: "Fue un proyecto nacionalista de desarrollo soberano de país, con una mejora abismal en la calidad de vida transversal de su población".

Rebord también se refirió a las diferencias sociales entre Argentina y otros países latinoamericanos: "Gente que no tenía un mango y de repente empezó a formar una clase media de estreno, una clase media inédita en la región", afirmó.

El problema de la industrialización y la falta de dólares

El conductor abordó uno de los principales problemas históricos de la economía argentina: la restricción externa, relacionada con la necesidad de divisas para financiar el crecimiento productivo. "Esa misma sociedad civil te empieza a demandar legítimamente un nivel de sofisticación que solo vos lo podés proveer con un enorme esfuerzo industrializador", explicó.

También reconoció las dificultades del movimiento justicialista para sostener ese proceso. "No tiene resuelto el peronismo la discusión de cómo atraviesa ese esfuerzo, no la tiene resuelta", señaló.

"O por trabajo, vos tenés que exigir la maquinaria para empezar a producir, para asimilar una técnica, para incorporar un conocimiento que no tenés y sustitución de importaciones", expresó. Luego concluyó: "Ese es el nudo histórico que no se logra resolver".

Las críticas de Tomás Rebord a Javier Milei y Mauricio Macri

Durante su intervención, Rebord cuestionó los modelos económicos de los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. "Después viene el otro signo político, el contrario, que como hizo muy claramente el macrismo, en un momento de la historia, explica que en realidad vos eras un negro y no te dabas cuenta", sostuvo.

"Salvando las enormes distancias, Milei hace exactamente lo mismo, porque tiene una cosmovisión diferente de lo que es la única vía de crecimiento nacional", afirmó. Y agregó: "Para ellos la única vía de crecimiento nacional es, como diría Borges, aceptar su fatal destino sudamericano".

"Tener un 60% de pobreza, 70% de pobreza, con una macro ordenada que no joda, y que la gente de plata haga negocios", expresó.

La comparación entre Argentina, China y la Unión Soviética

El conductor también mencionó experiencias internacionales de crecimiento económico y desarrollo industrial. "¿Qué país sí lo logró? China, China, China", afirmó.

Posteriormente, recordó el proceso de industrialización soviético bajo el gobierno de Stalin, aunque señaló una diferencia fundamental con las aspiraciones argentinas. "Hay un elemento en común que tuvieron esos dos países, que nosotros como occidentales no queremos resignar", planteó. Y respondió: "La democracia, muchachos, la democracia".

En ese contexto, mencionó la represión política soviética y las restricciones a las libertades en China.

Las diferencias entre liberalismo y justicialismo

Finalmente, Rebord Al describir el pensamiento liberal, sostuvo que parte de la idea de que las decisiones individuales pueden generar un equilibrio económico general.

"Todos los factores de producción librados a su decisión individual más conveniente no necesariamente desarrollan una sociedad más justa", dijo.

También cuestionó la concentración económica. "Esas tendencias de acumulación cada vez más aceleradas producen más inequidad, no más virtuosismo", afirmó.

Para cerrar, mencionó la existencia de políticas contra los monopolios en Estados Unidos y los antecedentes de los Estados de bienestar. "Ahí tenés que empezar a ponerte a pensar qué querés de tu sociedad. ¿Qué querés de tu sociedad?", concluyó.