Una fábula oscura sobre la crueldad: Mariano Cossa presentó su nueva obra en RDEsc

El músico y director Mariano Cossa presentó Djaevel, el mito, una obra de teatro que dirige a partir de un texto de Miguel Ángel Diani y que gira en torno a la crueldad. Lo hizo en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, en una conversación con el conductor Osvaldo Quiroga.

Durante la charla, Cossa describió el planteo de la obra, un relato de tono fabulesco protagonizado por dos hermanos y una misteriosa caja. También repasó su trayectoria en el teatro, la música escénica y las obras para niños.

Una obra sobre la crueldad que se exhibe

Cossa explicó que Djaevel, el mito es un estreno y que el texto de Miguel Ángel Diani llegó a sus manos a principios de este año. Aunque ambos habían coincidido en distintas colaboraciones, nunca habían trabajado juntos en una obra que Cossa dirigiera o que escribieran en conjunto.

Sobre el eje temático, el director fue claro: "Es una obra que habla sobre, bueno, sobre la crueldad". Contó que Diani mencionó en algún momento la neocrueldad, que Cossa definió como "esta crueldad que además de todo se exhibe", una crueldad que no se disimula.

Quiroga, que vio la obra, agregó que esa crueldad se dice casi con orgullo y hasta con goce. Cossa coincidió y señaló que en ese planteo aparece la idea de que otros sean prescindibles o eliminados, en función de la propiedad privada, sin nada comunitario ni social.

Codicia, mercantilismo e individualismo

Según Cossa, la obra tiene un contexto en el que "la codicia, el mercantilismo, el individualismo y la crueldad son expuestas y exhibidas". Esos rasgos atraviesan toda la propuesta y se ponen en juego en la relación entre los personajes.

Una fábula oscura al estilo de los hermanos Grimm

El director subrayó que la obra es "muy rara" y tiene "un carácter como de fábula, de fábula oscura, negra". Agregó que "parecería un cuento de los hermanos Grimm, pero más oscuro".

La historia presenta a dos hermanos que ofrecen vender, a quien decida comprarlo, un extraño fenómeno que llevan dentro de una caja: Djaevel. Para ofrecerlo, tienen que estar seguros de vendérselo a quien saque lo peor de sí mismo.

La caja y la promesa de la metamorfosis

Cossa explicó que toda la obra está circunscrita a lo que los hermanos dicen que hay dentro de la caja. Según ellos, se trata de alguien capaz de transformarse, de mutar su alma y su cuerpo y de ser lo que quiera. Para poder sacarlo de la caja y exhibirlo, hay que comprarlo.

Los hermanos sostienen que quien está dentro es su madre y que la arrastran y la ofrecen, quizás "por los siglos de los siglos", a quien quiera poseerla. Quiroga destacó que ese personaje tiene el don de la metamorfosis y puede convertirse en cualquier cosa. Cossa aclaró que el comprador es un empresario de ferias de fenómenos, especialista en "freaks", que busca desde hace mucho tiempo un fenómeno de estas características y que al final decide mirar dentro de la caja.

Por pedido del conductor, el director no reveló qué hay realmente adentro. La caja, que Cossa definió como un "dos ambientes" donde vive Djaevel, se mantiene como el misterio central de la puesta.