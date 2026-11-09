Las diferencias en el mensaje del Papa en sus discursos en Uruguay y Argentina

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el senador de la República Oriental del Uruguay, Pedro Bordaberry, analizó los matices y diferencias en los mensajes que dejó el Papa durante su gira por Uruguay y la Argentina, destacó las referencias indirectas al aborto y la eutanasia en Montevideo y valoró el fuerte gesto social de recorrer los asentamientos de la cuenca de Casavalle.

Pedro Bordaberry es abogado, profesor y dirigente político que actualmente se desempeña como senador de la República Oriental del Uruguay para el período 2025-2030. Lidera el sector Vamos Uruguay, la histórica Lista 10 dentro del Partido Colorado. Entre 2002 y 2005, durante la presidencia de Jorge Batlle, ocupó las carteras de ministro de Industria, Energía y Minería y, posteriormente, la de ministro de Turismo y Deporte.

Pedro, muy buenos días. Encantado, Jorge Fontevecchia lo saluda aquí en la Argentina. Déjeme decirle que usted se hizo famoso por el beso al anillo del Papa. Me gustaría que usted —ahí lo veo sonreír— le contara a los argentinos cómo lo vivió en ese momento.

Un gusto conocerlo, Jorge. No nos conocíamos, pero lo sigo desde hace mucho tiempo; su carrera periodística y su independencia siempre son un placer. En realidad no besé el anillo, sino que me arrodillé exclusivamente. Ese es el gesto, y lo saludé. ¿Por qué lo hice? Bueno, por una cuestión de respeto. Yo soy católico, cristiano practicante, y el Papa es la cabeza de la Iglesia. En un país libre uno puede saludar como le parece mejor, y me pareció que arrodillarme era la mejor forma de saludar.

Dígame, Pedro, ¿siguió el discurso del Papa en la Argentina y lo puede comparar con el discurso que dio allí en Uruguay?

Yo creo que el Papa hizo algunos discursos con contenidos o temas bastante parecidos. Quizás en la Argentina puso más el énfasis en lo que es el diálogo y el diálogo político; me parece que quizás fue más para ahí. Yo creo que para evaluarlo también en el pasaje del Papa por el Uruguay uno tiene que analizar todos los discursos que hizo, porque fue como construyendo un mensaje en los tres días. Y creo que el de ayer claramente, al igual que el primero que hizo acá, tenía un contenido político. Acá quizás hizo más énfasis en algunos aspectos que pueden parecer medio polémicos: si bien no mencionó las palabras aborto o eutanasia, sí mencionó la protección de la vida. Hizo un discurso, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación política, excepcional. Es decir, este es un Papa —y seguramente quien lo asesora en la comunicación— que domina mucho ese arte de la política de tener imágenes para pasar los mensajes, ¿no? Acá citó unos frisos del monumento a Artigas, que estaba a cincuenta metros: en ellos hay niños, hay madres marchando con niños en brazos en el Éxodo del Pueblo Oriental, y ahí dijo que había que proteger la vida desde su comienzo; y hay unos ancianos caminando también ayudados por jóvenes, y dijo que hay que ayudarla en el final también, describiendo eso. Es decir, generando no solamente la palabra, sino la imagen adentro de quienes lo estábamos escuchando. Y así siguió. Después él fue a Paysandú y habló mucho de la unidad también, y tomó como referencia el puente Paysandú-Colón y la necesidad y el fundamento que tienen que tener en el río los cimientos, porque si no el río se los lleva, etcétera. Y después nos tiró un mensaje casi sin hablar, porque fue a Casavalle, que es un lugar donde hay una pobreza extrema en el Uruguay. Y creo que sin decirnos nada recorrió las calles, las caminó increíblemente —en una "villa", como dicen ustedes; acá nosotros decimos un "asentamiento"— y nos mandó un mensaje de: "Todo muy lindo el Uruguay, pero ustedes...".

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Podemos agregar también que en el caso de Uruguay no mencionó la corrupción, ¿no?, que es un punto crucial y que normalmente desde Uruguay siempre se ve que la política argentina, a diferencia de la del Uruguay, está mucho más atravesada por denuncias y muchas veces hechos comprobados de corrupción. La diferencia de la secularización uruguaya, característica de Uruguay, con una presencia más institucional en el gobierno, como la jura por la Biblia, por ejemplo, que tenemos en la Argentina. Pero usted estaba contándonos lo de Paysandú con el mensaje de unión del puente de un lado y del otro. Vale recordar, en la época de Néstor Kirchner, los cortes de los puentes por las pasteras en aquel momento y el enfrentamiento de un lado y del otro del río, y entonces ahí el mensaje era justo y apropiado. Pero lo escuchamos a usted en sus palabras.

Sí, eso. Y después de Paysandú vino a Montevideo y fue a la cuenca de Casavalle, que es el lugar donde hay más pobreza en el Uruguay. Y yo creo que sin decir mucho, dijo mucho, ¿no? Porque solo yendo y caminando por esas cuadras nos pasó un mensaje fuerte al Uruguay: "Uruguay es un país muy lindo, todo lo que quieran, pero miren la pobreza que hay; ustedes tienen que hacer más por terminar con ella". Después fue al Estadio Centenario, juntó a los jóvenes y la alegría, y les pasó el mensaje de que sean valientes, de que se arriesguen, de que no piensen solamente en ellos y tengan hijos: les dijo "anímense, tengan hijos, vale la pena, cásense". Y ayer de mañana en Florida le habló a la mujer; era el día de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, y entonces ahí habló de la madre. Es decir, uno tiene que tomar toda la visita del Papa. Y quizás sí, como usted bien decía, Uruguay es un país laico, lo que no quiere decir jacobinista o laicista: es laico. Es decir, nosotros tenemos independencia de las religiones, están todas; el Estado no tiene religión, pero sí tolera todas y permite todas. A veces se piensa que un Estado de ese tipo es contra la Iglesia católica, y no es contra la Iglesia católica, es a favor de la libertad. Eso pasa cuando el jacobinismo se confunde con el laicismo y con la laicidad del país laico. Pero obviamente que en ese país también hay una muestra que es que con orgullo vamos todos a recibir al Papa: los de todos los partidos, los expresidentes, los senadores. Yo, fíjese que soy de la oposición, he interpelado a un ministro, y yo quería saludar al Papa, esa es la verdad. Y lo llamé al Presidente y le dije: "Yamandú, invitame que quiero estar". "¡Por supuesto!", me dijo, y me metió; casi quedé colado siendo de la oposición. Entonces, Uruguay es un país muy cercano, todos nos conocemos. Hasta hacían bromas con ese programa de Gran Hermano, que dicen que no podés hacer un Gran Hermano en Uruguay porque se conocen todos los que van a estar dentro de la casa, y es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el Papa reconoció a ese Uruguay orgullosamente democrático y de diálogo, pero también nos pasó una cantidad de mensajes muy buenos. Que, como decía Borges, es igual pero distinto que la Argentina. Somos iguales, pero distintos. Es la mejor definición.

Con enorme admiración por su país. Pedro, muchísimas gracias por su testimonio, que nos viene muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo desde la otra orilla del Río de la Plata.

Muchas gracias. Un placer conocerlo.

De la misma forma. Encantado, muchísimas gracias.

LP