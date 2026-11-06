Números que preocupan al Gobierno: "Milei está en una situación cada vez más crítica, incluso con sectores que lo votaron"

En un contexto político atravesado por la volatilidad económica y los reacomodamientos internacionales, Rafael Prieto, consultor político y fundador de la firma QSocial, visitó los estudios de Modo Fontevecchia, por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190), para desglosar sus últimos estudios de opinión pública. Durante la entrevista, el analista abordó cómo el escenario global —en particular los resultados electorales en Estados Unidos— impacta de manera directa en la imagen del presidente Javier Milei, al tiempo que analizó la consolidación de un techo de aprobación en declive, la erosión de su base electoral y las perspectivas de reconfiguración en la oposición.

Rafael Prieto es un consultor político, analista de opinión pública enfocado en estrategias digitales y tecnología orientada a la comunicación. Es el CEO y fundador de QSocial, una consultora argentina nacida en el año 2009, que se especializa en análisis de datos, escucha digital y estrategias de comunicación aplicadas a la política y el sector corporativo.

Rafael, un gusto de tenerte acá. Recibí en esta semana dos informes tuyos. Uno tenía que ver con qué opinaban los argentinos de las elecciones en Estados Unidos. Los mercados ya parece que están opinando con el riesgo país y otro tenía que ver con la situación general de la política argentina. Me gustaría que hicieras una síntesis de cada uno de ellos. Empecemos primero por los Estados Unidos.

Cómo no. Bueno, gracias por la invitación. Medimos qué impacto tuvo la elección, la derrota digamos tan contundente que tuvo el presidente Trump, sobre las perspectivas que tiene Milei de ser reelecto. Advertimos que hay un estado de opinión muy marcado en el sentido de reconocer que esta derrota compromete la posibilidad de la reelección. Porque efectivamente esa ligazón tan fuerte que en un momento a Milei le permitió reafirmar su condición casi de representante de esta suerte de nueva derecha internacional, en una situación de derrota como la que se vivió en Estados Unidos, se produce casi un efecto búmerang. Y eso se está reflejando en la opinión pública. Y conjuntamente con esto hay una demanda que nosotros registramos en la encuesta planteada en el sentido de que Milei debería reformular su política exterior y abandonar esta idea de funcionar como un ariete de una política que tiene la característica, entre otras cosas, de intervenir en los asuntos internos de otros países. Es decir, es congruente con una demanda de cambio en los lineamientos más estructurales que caracterizan al gobierno libertario.

O sea, para la sociedad en tu encuesta, lo que te aparece es que los argentinos piensan que la elección, la derrota de Trump en los Estados Unidos, implica indirectamente una derrota de Milei.

Claramente, claramente, precisamente por la gran ligazón y el carácter identitario que Milei asumió respecto de las políticas de Trump, incluso de la reproducción de los estilos de Trump, que también forman parte de una percepción que se cuestiona en la Argentina. Bueno, Estados Unidos, claramente por los resultados, además de la problemática económica ahí nosotros vemos en el caso argentino un rechazo también a las formas y a los modos en que un presidente se vincula con las otras instituciones, con el periodismo, es decir, y hay una semejanza...

Ahí ya estás entrando en el segundo estudio que enviaste. Hacemos una síntesis también en el segundo estudio. ¿Cuál es la situación de Milei hoy y qué cambió con los anteriores estudios, no sé, hace un par de meses?

Bueno, lo que nosotros vemos es que Milei está como estabilizado en un piso de aprobación bajo del orden del 35 %, una imagen que también está aproximadamente en esos valores, y que convive con una reprobación en términos de gestión y un crecimiento de la imagen negativa que se ha ido consolidando como tendencia a lo largo de los últimos meses. Eso es también coincidente con que el resto de las variables que se reflejan finalmente en los estados de opinión están todas marcando una tendencia que lo lleva a una posición cada vez más complicada respecto de las chances de que la sociedad replantee la mirada que tiene acerca de los resultados de las políticas de Milei y también de las perspectivas políticas que la continuidad de esas políticas significa. Entonces, por ejemplo, los indicadores económicos, el hecho de que la preocupación principal que nosotros registramos —que se ha ido acentuando— sobre el trabajo, sobre la insuficiencia de los ingresos para poder cubrir las necesidades básicas, la imposibilidad de llegar a fin de mes; es decir, hay un conjunto de factores que están en la línea de ponerlo a Milei en una situación cada vez más crítica, con incluso sectores que lo apoyaron y que generaron una expectativa respecto de lo que significaba Milei como promesa. Y luego bueno, eso nosotros lo que vemos, Jorge, es que esas tendencias, si uno las ve en el tiempo, van como estructurando pisos cada vez más bajos tanto en el nivel de aprobación como en la imagen, lo que no significa necesariamente que esa tendencia hacia la baja sea capitalizada hoy por una oposición que todavía no se presenta con claridad respecto de un proyecto alternativo.

Encuesta: La mayoría de los argentinos cree que la derrota de Trump afecta las chances de reelección de Milei en 2027



¿Y por Patricia Bullrich?

Bueno, nosotros lo que vemos es que en el caso de la composición del votante del PRO que Patricia Bullrich había de algún modo sumado a la elección, ahí es donde se produce una de las caídas más abruptas de la imagen del gobierno y de la aprobación. Entonces, quizás lo que estamos viendo es que este debilitamiento también explica por qué se van produciendo estas señales de diferenciación y de cierta erosión de la unidad que existe en relación al oficialismo.

Me cuenta acá en la producción que recientemente trascendió una reunión tuya de trabajo con Sergio Massa, en el marco de la reorganización estratégica del espacio, ¿es correcto?

No, una reunión con Sergio Massa, no, no, no es correcto.

¿No con el espacio de él?

No. Nosotros tenemos reuniones habituales con distintos espacios.

¿Y cómo ves el futuro del peronismo? Sergio Massa, entre ellos Kicillof, ¿cómo imaginas que se resuelve o qué te indican los estudios que realizas respecto de cuáles podrían ser las preferencias de cada uno u otro candidato?

Yo creo que, en la medida que el gobierno acentúe su deterioro, por usar un calificativo, hay tendencias en la oposición que marcan más un sentido de, digamos, crean mejores condiciones para la unidad a pesar de que esa unidad todavía no está plasmada.

El debilitamiento del gobierno potencia la posibilidad de unidad del peronismo.

Potencia claramente, aunque no haya un actor que hoy lo capitalice o lo unifique en el sentido de una propuesta alternativa. De todas maneras, creo que es un escenario muy abierto y Milei aún conserva un piso importante, con lo cual, como bien sabes, finalmente la elección es una opción entre alternativas. Y me parece también, Jorge, que nosotros registramos en los estudios que no hay que dejar de considerar que la lógica que viene imperando en las elecciones, y que no sólo en la Argentina, es la lógica del voto negativo, y que por lo tanto a veces prevalece más el rechazo que me provoca un candidato que el amor o la adhesión que me provoca.

Lo que voy a decir que entonces en Brasil hubo también voto negativo, pero negativo a Bolsonaro.

Hubo voto negativo, pero negativo a Bolsonaro, especialmente en la segunda vuelta.

A eso me refería. Bueno, Rafael Prieto, muchas gracias.

Muchas gracias a vos.

MEG