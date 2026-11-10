Axel Kicillof consolida su espacio político en Corrientes con la inauguración de la sede del MDF

El armado político nacional que responde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dará un paso clave en su estrategia de territorialidad en el Nordeste argentino. El Movimiento Derecho al Futuro Corrientes (MDF) inaugurará oficialmente su sede provincial en la Capital este jueves 12 de noviembre, a las 18:00, en un acto central que se desarrollará sobre la plaza Torrent, en la esquina de Bolívar y San Lorenzo.

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La actividad de la fuerza opositora estará encabezada por el exministro de Salud Pública de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dirigente de máxima confianza de Axel Kicillof.

El referente nacional arribará acompañado por una comitiva integrada por ministros del gabinete bonaerense, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, además de dirigentes sindicales y autoridades partidarias del peronismo regional.

Consolidación territorial e institucional del MDF Corrientes

La construcción del espacio político en la Provincia de Corrientes es impulsada por el dirigente Aníbal Godoy, referente provincial del MDF Corrientes, quien viene coordinando la estructuración de las mesas técnicas y dirigenciales en los distintos departamentos del interior correntino con vistas a las elecciones a presidente de 2027.

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La apertura del comité provincial busca congregar a diferentes actores de la oposición local y establecer un centro de operaciones políticas para proyectar la propuesta del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el electorado litoraleño.

Lanzamiento de la mesa de MDF Salud NEA en el Sindicato de Luz y Fuerza

La agenda institucional de la delegación enviada por Axel Kicillof continuará el viernes 13 de noviembre a partir de las 10:00 en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza. En ese recinto se llevará a cabo la presentación formal de la mesa MDF Salud NEA, un plenario que convocará a profesionales, médicos y trabajadores del sistema sanitario estatal y privado de la región.

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El encuentro, coordinado por Daniel Gollan y especialistas del sector, estará orientado al debate técnico sobre las deficiencias operativas de la red sanitaria en el Nordeste y la elaboración de un diagnóstico diagnóstico para fortalecer la salud pública.

Con estas dos jornadas en la Capital, el espacio alineado con la gobernación bonaerense busca afianzar su inserción en el escenario político e institucional de la provincia.