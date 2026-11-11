La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ) destacó el mensaje de " unidad y diálogo " que dejó el papa León XIV en Argentina: “ Compartimos la importancia de fortalecer la democracia mediante la escucha ”, indicaron.

Asimismo, el presidente de la entidad, Ricardo Diab , remarcó “ la búsqueda de acuerdos duraderos ” entre aquellos que “ piensan distinto ” para impulsar un país “ más justo y solidario ”, con instituciones que puedan “ representar a los diferentes actores sociales ”.

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El Papa en Argentina

También, señalaron el encuentro llevado adelante en la Universidad Católica Argentina ( UCA ) con el mundo del trabajo, donde el Sumo Pontífice recordó que "l a dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones económicas ".

En la misma línea, desde la Confederación plantearon "la preocupación compartida" con León XIV " por el desempleo, la precarización laboral " y la necesidad de que la economía " no se aleje del norte de la justicia social ".

Hace un mes, en El Vaticano , Diab le entregó al Papa un documento institucional que detallaba la situación de las pymes argentinas ; en ese texto, remarcó la falta de " dinamismo en el consumo interno , la reducción de la presión impositiva en los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), financiamiento productivo y reducción de costos operativos ".

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Planteo de CAME

"Desde CAME planteamos avanzar en la formalización laboral, con simplificación y coordinación de obligaciones que amplíen la base de empresas y trabajadores registrados; en la capacitación, con articulación de empresas, sindicatos, universidades e Iglesia en programas que fomentan nuevas habilidades ; en el financiamiento, con orientación de instrumentos hacia la inversión productiva, la innovación y las primeras exportaciones; en el desarrollo territorial, con prioridad para las cadenas regionales y la infraestructura para agregar valor en origen ; y en el diálogo social, con la institucionalización de conversaciones. periódicas basadas en datos y en la búsqueda del bien común ", manifestaron.

Por último, la Confederación sostuvo que bregará por "la unión que se vivió durante la estadía del Papa en la Argentina ", y destacó el diálogo con la Iglesia, con el Estado y con los actores involucrados en el tejido productivo , como las cámaras empresas y sindicatos , " en pos de generar y promover políticas públicas que favorezcan a las pymes, principal sostén del empleo registrado en el país ".

Fuente: NA.

