Conmoción en Corrientes por la muerte de Anguja, un yaguareté atropellado en la Ruta Provincial 6

Un trágico suceso volvió a encender las alarmas sobre el impacto del tránsito vehicular en la fauna silvestre protegida de la provincia de Corrientes. Un yaguareté de dos años y medio, bautizado como Anguja, murió atropellado por una camioneta sobre la Ruta Provincial 6, en jurisdicción del departamento de Mburucuyá y a unos 35 kilómetros del Parque Nacional.

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El siniestro vial se produjo en un tramo de la red provincial que cuenta con límites de velocidad máximos fijados y cartelería de advertencia instalada por la Dirección de Parques y Reservas de la Provincia de Corrientes. Tras la confirmación del hecho, se articuló un operativo de respuesta inmediata que involucró a fiscales de la Unidad Fiscal, la Policía de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y los guardaparques provinciales.

Investigación judicial y el origen del ejemplar en el proyecto Iberá

Por tratarse de un ejemplar protegido bajo la figura de Monumento Natural a nivel nacional y provincial, el Poder Judicial de Corrientes encabeza la investigación penal preparatoria para determinar las circunstancias exactas de la embestida e identificar las responsabilidades de los ocupantes del rodado involucrado.

Anguja era un símbolo del programa de restauración ecológica que se ejecuta en los Esteros del Iberá. El joven felino nació como hijo de Saso y Coli, dos de los ejemplares reintroducidos y liberados en el ecosistema correntino durante la temporada 2021.

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Los primeros indicios de su desplazamiento fuera del núcleo protegido se registraron en julio de este año, iniciándose un esquema de seguimiento indirecto mediante huellas, rastros y reportes provistos por los pobladores rurales de la microregión.

Monitoreo territorial y la urgencia de respetar los límites de velocidad

A diferencia de otros felinos adultos supervisados por el equipo científico, Anguja no portaba un collar de rastreo satelital, por lo que su desplazamiento era relevado a través del diálogo con las comunidades locales y la detección de pisadas.

Las autoridades ambientales remarcaron que el ejemplar recorría grandes distancias en busca de territorio de caza y reproducción, atravesando corredores biológicos expuestos a la infraestructura vial.

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Desde el Ministerio de Turismo de Corrientes y los organismos de conservación remarcaron que este trágico episodio pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las campañas de concientización vial y extremar el cumplimiento de los límites de velocidad en las carreteras que circundan áreas protegidas.

La preservación del yaguareté requiere no solo la restauración de su hábitat natural, sino también el compromiso directo de los conductores que transitan por las rutas provinciales.