Corrientes sancionó una ley que indemnizará a ganaderos por ataques de yaguaretés y pumas

Con el objetivo de garantizar la coexistencia entre las actividades productivas y la fauna silvestre, la Provincia de Corrientes sancionó la ley que crea el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos. La iniciativa dispone un esquema de resarcimiento económico estatal para aquellos productores ganaderos que registren la pérdida de hacienda a causa de la depredación de especies autóctonas como el yaguareté y el puma.

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El marco normativo fija pautas para articular planes de manejo con instituciones públicas y privadas, promoviendo acciones preventivas tanto en áreas naturales protegidas como en campos dedicados a la explotación pecuaria. La autoridad de aplicación designada para la ejecución y fiscalización del plan será el Ministerio de Turismo de Corrientes.

Resarcimiento económico a valor de mercado y fiscalización del Ministerio de Turismo

En los fundamentos de la legislación aprobada por la Legislatura de Corrientes, se resalta que la conservación de la biodiversidad local mediante el esquema de "producción de naturaleza" representa un activo estratégico para la generación de empleo a través del ecoturismo.

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Sin embargo, la norma contempla el impacto directo que la proliferación de predadores genera sobre los rodeos.

A partir de la promulgación, el Estado provincial reconocerá como daño efectivamente comprobado la muerte de animales domésticos o de producción devengada por el ataque de carnívoros nativos.

La compensación económica a percibir por el productor damnificado se calculará tomando como referencia el valor de cotización de mercado de un ejemplar de idéntica especie, raza, edad, sexo y kilaje.

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Para canalizar los reclamos y activar las pericias en terreno, la ley crea el Centro de Denuncias Telefónicas para la Asistencia a Productores Afectados por Depredaciones de Felinos, organismo que operará bajo la órbita del Ministerio de Turismo.

Resarcimiento económico a valor de mercado y fiscalización del Ministerio de Turismo

En los fundamentos de la legislación aprobada por la Legislatura de Corrientes, se resalta que la conservación de la biodiversidad local mediante el esquema de "producción de naturaleza" representa un activo estratégico para la generación de empleo a través del ecoturismo. Sin embargo, la norma contempla el impacto directo que la proliferación de predadores genera sobre los rodeos.

A partir de la promulgación, el Estado provincial reconocerá como daño efectivamente comprobado la muerte de animales domésticos o de producción devengada por el ataque de carnívoros nativos. La compensación económica a percibir por el productor damnificado se calculará tomando como referencia el valor de cotización de mercado de un ejemplar de idéntica especie, raza, edad, sexo y kilaje.

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Para canalizar los reclamos y activar las pericias en terreno, la ley crea el Centro de Denuncias Telefónicas para la Asistencia a Productores Afectados por Depredaciones de Felinos, organismo que operará bajo la órbita del Ministerio de Turismo.

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El senador provincial Sergio Flinta fundamentó la necesidad de implementar esta herramienta de asistencia ante el incremento en los avistamientos y desplazamientos de especies protegidas. "Creemos que es un acto de justicia. Corrientes hoy está con una población importante de yaguaretés en estado de libertad, pero también de pumas", dijo el legislador.

"En estos días de creciente están apareciendo muchos pumas y pueden generar problemas en lo que es la crianza de caprinos, de ovinos y también de ganado bovino. Así que creemos que el Estado, dentro de su tarea de preservar la fauna, que es su responsabilidad, debe ofrecer una remuneración a quienes se ven afectados", aseveró Flinta.