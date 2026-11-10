El gobernador de Corrientes anunció una inversión de USD 70 millones para la Ruta 27 y fijó la fecha de inicio

Luego de su participación institucional en la bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, arribó a la ciudad de Goya para liderar los festejos oficiales por el 235.º aniversario de su primera radicación histórica. La ceremonia central tuvo lugar en el predio del puerto histórico, punto icónico cercano al asentamiento originario de la localidad.

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Junto al intendente municipal Mariano Hormaechea, el titular del Gobierno provincial presidió el desfile cívico-militar que contó con el paso de delegaciones escolares, efectivos de la Policía de Corrientes, fuerzas de seguridad continentales, agrupaciones tradicionalistas y entidades intermedias de la microrregión del Río Santa Lucía.

Licitación internacional por la Ruta 27 y apoyo logístico al Puerto de Lavalle

Durante su discurso protocolar, Juan Pablo Valdés centró los anuncios estratégicos en la infraestructura vial y la logística productiva del suroeste provincial, haciendo especial hincapié en el acompañamiento económico para potenciar el desarrollo del Puerto de Lavalle.

En materia vial, el mandatario confirmó la concreción del financiamiento internacional gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 27.

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"Hemos trabajado para lograr que la Ruta 27 logre esos fondos tan necesarios para que ustedes estén conectados de una manera segura, rápida y ágil", señaló.

En ese sentido, explicó que se está terminando "los papeles y la autorización del BID; la Ruta 27 va a tener un llamado a licitación internacional antes de fin de año por más de 70 millones de dólares y va a estar comenzando la obra entre marzo y abril del año que viene".

Asimismo, ratificó la asistencia financiera del Estado estatal para avanzar con el refuerzo de la defensa costera sur de Goya, obra hídrica considerada clave para la contención de crecidas en la cuenca del río Paraná.

Inversión de $7.200 millones en viviendas a través del INVICO

En el plano habitacional, Juan Pablo Valdés y Mariano Hormaechea suscribieron un convenio bilateral para la edificación de 20 soluciones habitacionales mediante el programa provincial Oñondivé. A su vez, el gobernador anunció que la provincia absorberá la culminación de los barrios de viviendas paralizados por la interrupción de giros del Gobierno nacional.

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"Firmamos un convenio por el cual vamos a terminar viviendas y nos vamos a hacer cargo de este predio que está acá en la ciudad de Goya. Va a pasar a manos de la Provincia, y el año que viene vamos a estar invirtiendo 7.200 millones de pesos para 60 viviendas más para los goyanos", detalló el jefe del Ejecutivo correntino sobre las tareas que ejecutará el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO).

Por su parte, el jefe comunal Mariano Hormaechea resaltó la tarea de rescate patrimonial desplegada por historiadores locales para institucionalizar la fecha fundacional: "A partir de hoy y en adelante vamos a poder celebrar juntos todos los goyanos la fecha de la primera radicación histórica de la ciudad. Tenemos la hoja de ruta para seguir haciendo que Goya siga creciendo, se siga desarrollando y se siga modernizando", concluyó.