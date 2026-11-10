NEARESISTENCIA

Horror en Chaco: detuvieron a un hombre por presunto abuso sexual contra su hermanastra de 12 años

La denuncia de una familiar de la niña dio origen a la causa. Según esa presentación, los episodios se habrían prolongado durante varios años.

Horror en Chaco: detuvieron a un hombre por presunto abuso sexual contra su hermanastra de 12 años
Un detenido en Resistencia por presuntos abusos sexuales reiterados contra una niña de 12 años
Hoy 17:00

La Policía del Chaco detuvo el lunes a un hombre de 27 años en Resistencia, capital provincial, en una investigación por presuntos abusos sexuales reiterados contra una niña de 12 años. La Fiscalía de Investigación Penal N.º 15, a cargo de Candela Valdez, dispuso la aprehensión.

La denuncia se radicó ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género. De acuerdo con la Policía, los hechos que relató la niña habrían ocurrido en el marco de un vínculo familiar.

Los efectivos localizaron al sospechoso cerca del mediodía del lunes, tras las tareas de búsqueda que se iniciaron con la denuncia. Una vez que lo identificaron, lo llevaron a Sanidad Policial para las primeras diligencias.

Luego lo trasladaron a la Comisaría Cuarta Metropolitana por razones de jurisdicción. La fiscalía continúa a cargo de la investigación.

Temas
También en Perfil
Caras Fashion, programa completo: 10 de noviembre del 2026
Caras
Caras Fashion, programa completo: 10 de noviembre del 2026
Furor en las redes: qué significa el concepto de "bird hands"
Noticias
Furor en las redes: qué significa el concepto de "bird hands"
Ora 5 HEV: probamos el "Porsche chino"
Parabrisas
Ora 5 HEV: probamos el "Porsche chino"
Jean Pierre Joyeros celebra 80 años en Argentina: una historia de tradición familiar, lujo y alta joyería
Marie Claire
Jean Pierre Joyeros celebra 80 años en Argentina: una historia de tradición familiar, lujo y alta joyería