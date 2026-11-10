Horror en Chaco: detuvieron a un hombre por presunto abuso sexual contra su hermanastra de 12 años

La Policía del Chaco detuvo el lunes a un hombre de 27 años en Resistencia, capital provincial, en una investigación por presuntos abusos sexuales reiterados contra una niña de 12 años. La Fiscalía de Investigación Penal N.º 15, a cargo de Candela Valdez, dispuso la aprehensión.

La denuncia se radicó ante el Departamento de Violencia Familiar y de Género. De acuerdo con la Policía, los hechos que relató la niña habrían ocurrido en el marco de un vínculo familiar.

Los efectivos localizaron al sospechoso cerca del mediodía del lunes, tras las tareas de búsqueda que se iniciaron con la denuncia. Una vez que lo identificaron, lo llevaron a Sanidad Policial para las primeras diligencias.

Luego lo trasladaron a la Comisaría Cuarta Metropolitana por razones de jurisdicción. La fiscalía continúa a cargo de la investigación.