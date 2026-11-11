Informe privado revela que la pobreza habría seguido creciendo

La tasa de pobreza habría seguido creciendo en la Argentina, al menos hasta fines de septiembre, de acuerdo a un relevamiento privado.

El “nowcast de pobreza” que elabora la Universidad Di Tella, señaló que el 32,6% de la población no contaba con los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas al 30 de septiembre de este año.

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Informe sobre la pobreza

Pero además de confirmar que casi un tercio de la población argentina es pobre, el informe –que procesó la Agencia Noticias Argentinas - observó que la tendencia es alcista.

El último dato oficial del INDEC señala que al cierre del segundo semestre la pobreza en el país era equivalente al 32,3%.

Si bien no son mediciones compatibles, lo relevante en este caso es la certificación de que el Gobierno no estaría logrando revertir el proceso.

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Informe de la Universidad Torcuato Di Tella

El informe de la UDT se basa en los valores de las canastas básicas y totales que elabora el INDEC y realiza un proceso de ajuste que permite adelantar el resultado.

Según este trabajo, la pobreza trepó al 32,6% al 30 de septiembre desde el 31,3% que había dado al 31 de agosto. Esto revela un salto de 1,3 puntos, que equivale a decir que cerca de 500.000 personas cayeron en la pobreza en el mes de septiembre.

Si se realiza la comparación interanual la variación es de 3,2 puntos, equivalente a 1,3 millones de personas.

"La Canasta Básica Total promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $ 501.764 por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 36,1% La proyección de la suma del ingreso total familias para el semestre de referencia arrojó un incremento interanual de 24,1% por ciento. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la EPH del segundo y tercer trimestre de 2026 se proyectó la tasa de pobreza”, explicó la UDT.

Fuente: NA.