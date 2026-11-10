Karina Milei y Diego Santilli llegarán a Corrientes por la crisis hídrica que afecta a 2.000 personas

Ante el agravamiento de la emergencia hídrica generada por la crecida simultánea de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, el Gobierno nacional confirmó el arribo a la provincia de Corrientes de una comitiva de primer nivel encabezada por la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

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La llegada de los funcionarios nacionales está prevista para este jueves a las 11:00 horas, oportunidad en la que serán recibidos por el gobernador Juan Pablo Valdés.

La comitiva federal se completará con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. El desembarco oficial apunta a coordinar en terreno las tareas de contención social y logística ante los efectos del fenómeno meteorológico El Niño.

Monitoreo satelital de la AFE y despliegue del Plan ENOS 2026-2027

Las actividades de la comitiva se inscriben en las acciones preventivas impulsadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. En el marco del Plan de Coordinación ENOS 2026-2027, la AFE mantiene desplegado en la Capital provincial un Centro de Comando unificado que articula intervenciones con la Policía de Corrientes, las Fuerzas Federales de Seguridad y la Armada Argentina.

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Para anticipar escenarios de riesgo hidrometeorológico en la región del Litoral, la agencia nacional proveyó un tablero de monitoreo georreferenciado basado en informes del Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), permitiendo prever los picos de crecida en los departamentos costeros de la provincia.

Comité de Operaciones de Emergencia: 2.005 afectados en el interior correntino

El arribo de las autoridades nacionales coincide con el último balance oficial emitido por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). De acuerdo con el reporte epidemiológico y logístico, la cifra total de pobladores desplazados por las inundaciones ascendió de 1.687 a 2.005 personas en el transcurso de la última semana.

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Del universo de 2.005 damnificados fuera de sus hogares, el COE precisó que 1.537 personas corresponden a pobladores autoevacuados en casas de familiares o terrenos elevados, mientras que 468 vecinos permanecen alojados y asistidos en los centros formales de evacuación dispuestos por el Gobierno provincial y los municipios costeros.