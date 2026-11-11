Misión en China: Corrientes envió una delegación para captar inversiones internacionales

En el marco de la estrategia de inserción exterior que promueve el Gobierno provincial, el director de Relaciones Internacionales de Corrientes, Alejandro Karlen, destacó los resultados alcanzados tras la misión oficial de cuatro días desarrollada en la República Popular China. La delegación correntina estuvo integrada además por el Secretario de Energía, Arturo Juan Busso; y el secretario para el Desarrollo Provincial y Regional, César Bentos.

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Las gestiones en suelo asiático constituyen la continuidad de un plan de vinculación comercial que la Provincia de Corrientes sostiene desde 2019. En la actualidad, capitales chinos operan activamente en el complejo maderero provincial, al tiempo que nuevas firmas del sector forestoindustrial avanzan en sus trámites de radicación en los parques industriales correntinos.

Orientación de escala y presencia de firmas locales en Shanghái

Consultado sobre el impacto del viaje, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, fundamentó el enfoque comercial adoptado por la comitiva: "China es un país extraordinario donde todo es muy grande y hay que hacer un primer acercamiento para encontrar cuáles son las industrias donde podemos desembarcar".

"Nos aconsejaron que no pensemos en venderle a toda China porque no tenemos escala, sino focalizarnos en algunas provincias específicas, pequeñas industrias o proveedores, lo cual ya sería suficiente para colocar la producción correntina", señaló el mandatario.

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En sintonía con esas directivas, Alejandro Karlen aseveró que "Corrientes tiene madera, tiene alimentos y oferta que a China le interesa mucho". Como parte de esta sinergia, establecimientos fabriles del medio local como Las Marías y NutriCorrientes participaron de una feria internacional de importadores y exportadores en Shanghái con el propósito de expandir sus canales de venta en el mercado asiático.

Un pilar central de las negociaciones radicó en la atracción de capitales para proyectos de energía limpia mediante el aprovechamiento de recursos solares, hídricos y gasíferos. El objetivo del Ejecutivo abarca una doble meta: reducir los costos tarifarios para mejorar la competitividad industrial de Corrientes y consolidar el suministro de potencia requerido por empresas de desarrollo tecnológico.

Pragmatismo geopolítico e integración con el Norte Grande

Respecto del escenario internacional y los equilibrios del comercio exterior, Karlen abogó por sostener una postura pragmática que defienda los intereses locales de la provincia de Corrientes. "Estados Unidos y China compiten en América Latina, y en ese contexto nosotros tenemos que aprovechar esa situación para sacar ventaja", manifestó el titular de Relaciones Internacionales a Radioactividad.

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Asimismo, el funcionario enfatizó la proyección de la provincia dentro del Mercosur para afianzar agendas de integración regional con Paraguay, Uruguay y Brasil. Finalmente, remarcó que el accionar en bloque junto al Norte Grande potencia la capacidad de negociación de las provincias del Litoral frente a los grandes mercados globales.