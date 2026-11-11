Oscar Parrilli y Carlos Zannini encabezarán la charla "Cristina Libre" en la sede del PJ de Corrientes

En medio de la intensificación de las actividades políticas de la oposición en Corrientes, el Instituto Patria confirmó la realización de la charla abierta "Cristina Libre" para este viernes 13 de noviembre, a partir de las 19:30.

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El plenario de debate militante se llevará a cabo en la sede central del Partido Justicialista de Corrientes, ubicada en la calle Salta 663 de la Capital.

La jornada política y técnica contará con la participación central de dirigentes del círculo de confianza de la expresidenta de la Nación y titular del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El panel principal estará integrado por el senador nacional y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, y el ex procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini.

Panel de dirigentes nacionales en la sede partidaria de la calle Salta

La comitiva opositora se completará con las disertaciones de la diputada nacional Lucía Cámpora y de la legisladora nacional Teresa García, quien desempeñó funciones como última normalizadora del Partido Justicialista en el distrito correntino.

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El evento se inscribe en la gira federal de formación y discusión política que la conducción del Instituto Patria despliega por diferentes provincias de la República Argentina. El objetivo central expresado por los organizadores se enfoca en visibilizar y denunciar lo que califican como una maniobra de persecución judicial y proscripción contra la exmandataria nacional.

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Desde los equipos de organización locales señalaron que la convocatoria pretende profundizar el examen técnico-jurídico de los expedientes tramitados ante el Poder Judicial de la Nación, promoviendo un espacio de discusión abierto a la militancia y a la ciudadanía correntina.

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Asimismo, la llegada de la delegación encabezada por Oscar Parrilli y Carlos Zannini busca consolidar la unidad interna de los sectores peronistas y afianzar las mesas de trabajo político en el interior provincial con vistas a la articulación territorial de la oposición en el Nordeste.