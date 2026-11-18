Vecinos y prestadores de servicios turísticos autoconvocados de Colonia Carlos Pellegrini manifestaron su profunda preocupación ante el avance de un proyecto turístico privado dentro del Parque Nacional Iberá, advirtiendo tanto por el riesgo ambiental sobre el humedal como por las consecuencias económicas sobre el entramado comercial de la localidad correntina.

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El conflicto se originó luego de que, en octubre pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) declarara de interés una propuesta presentada por el grupo empresarial francés Huttopia, orientada a instalar cuatro complejos de glamping y campings en áreas protegidas de la Argentina, entre ellas el Parque Nacional Iberá. La resolución oficial dispone avanzar en la elaboración de los pliegos de bases y condiciones para la licitación.

En el caso específico de los Esteros del Iberá, la iniciativa privada solicita una concesión por un plazo de 29 años sobre un predio de 40 hectáreas ubicado en un sector estratégico del área protegida, con una proyección de hasta 100 plazas de alojamiento.

Además, las actividades declaradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contemplan la instalación de servicios de proveeduría, restaurante y kiosco dentro del predio, lo que despertó alarma entre los comerciantes y operadores locales cuya economía depende en aproximadamente un 90 % del turismo.

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"Consideramos que este proyecto representa una doble amenaza: por un lado, implica un importante riesgo ambiental al introducir infraestructura turística en el único sector del Parque Nacional ubicado a escasos metros de la laguna Iberá, incrementando la intervención humana en un área de enorme valor natural", denunciaron los autoconvocados.

Asimismo, cuestionaron que se habilite una competencia interna existiendo otros portales de acceso al humedal que carecen de infraestructura hotelera sin afectar a un destino ya consolidado.

Proyecto en los Esteros del Iberá.

Cuestionamientos a la Fundación Rewilding Argentina y la desmentida oficial

En su pronunciamiento inicial, los vecinos y prestadores de Colonia Carlos Pellegrini apuntaron también contra la Fundación Rewilding Argentina, a raíz de versiones que vinculaban a la organización ambientalista con la primera etapa de ejecución del complejo de Huttopia.

Los referentes locales señalaron que avalar una iniciativa de estas características contradecía los principios históricos de la entidad respecto de la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de las economías comunitarias.

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No obstante, la coordinadora del Proyecto Iberá de Rewilding Argentina e integrante del Comité Iberá, Marisi López, desmintió de manera categórica cualquier participación o alianza comercial con la firma europea.

"Desde Rewilding no somos socios del proyecto ni vamos a trabajar con ellos. Nosotros tenemos nuestros propios emprendimientos y trabajamos en el desarrollo local del Iberá desde hace más de 20 años y seguimos esa misma línea", dijo la coordinadora a Perfil.

A su vez aclaró de forma contundente: "Se dijo que somos socios, que vamos a trabajar juntos, no lo somos. Nos hicieron una propuesta, pero dijimos que no".

Reclamo a la Administración de Parques Nacionales por el modelo de desarrollo

Frente al avance administrativo de los pliegos, los prestadores turísticos de Colonia Carlos Pellegrini reclamaron que la Administración de Parques Nacionales revise la iniciativa y sostuvieron que las áreas protegidas deben preservarse como atractivos naturales, concentrando la infraestructura de alojamiento y gastronomía en los pueblos vecinos para reducir la presión ambiental y distribuir los ingresos en la comunidad.

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"Conservar la naturaleza no debería significar desplazar a las comunidades locales, sino reconocerlas como protagonistas y beneficiarias de su protección. Por eso, reclamamos que Parques Nacionales revise esta iniciativa y que cualquier decisión sobre el desarrollo turístico dentro del Parque Nacional Iberá contemple, como prioridad, la conservación ambiental y el bienestar de las comunidades que históricamente han trabajado para proteger y poner en valor este patrimonio natural", indicaron.

Y concluyeron: "No podemos hablar de conservación, desarrollo sostenible y respeto por las comunidades locales si no comenzamos por respetar las disposiciones legales que dieron origen al propio Parque Nacional Iberá".