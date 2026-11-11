Quintela cargó contra la carpa VIP: "Para los amigos hay catering"

El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela cuestionó con dureza la carpa VIP que se instaló días atrás durante la misa que el papa León XIV encabezó en el barrio porteño de Palermo .

" Durante años, incluso desde antes de asumir, este gobierno nacional libertario de derecha nos dijo que no hay plata . Que hay que ajustarse, que hay que cumplir con el déficit cero, que el Estado es una carga", recordó el mandatario.

CAME destacó el mensaje de “unidad y diálogo” que dejó el papa León XIV en Argentina

Quintela contra la carpa VIP

“Y mientras lo repetía, fue asfixiando a las provincias, a las personas con discapacidad, a los jubilados, a las universidades, a los trabajadores, a los sectores vulnerables ”, agregó en una publicación de X.

“Llegó el Papa, una visita histórica para los argentinos, ya metros del altar armaron una carpa VIP con catering para famosos, políticos y empresarios”, criticó Quintela.

“ León XIV hablaba de humildad, de encuentro. En la carpa había fiesta. Afuera, el pueblo esperaba la misa ”, remarcó.

Informe privado revela que la pobreza habría seguido creciendo

Pedido de informes en el Congreso

Además señaló que “ahora hay un pedido de informes en el Congreso”. "Que no digan que era un detalle del protocolo. Eso no es una justificación, es una forma de ver el poder", puntualizó.



"Para Milei el ajuste lo pagan los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, los trabajadores. Para los amigos hay catering ", insistió el gobernador de La Rioja.

"Lo que se gastó en esa carpa podría haber servido para arreglar rutas nacionales, terminar viviendas, o avanzar con obras en hospitales. Obra pública que le cambia la vida a la gente. Para eso dicen que no hay plata, pero para una carpa VIP sí ", cerró Quintela.