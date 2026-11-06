Tragedia en Corrientes: murió un niño de 4 años tras ser atropellado por una camioneta

Tras permanecer casi una semana en el área de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, se confirmó la muerte de un niño de 4 años oriundo de Saladas. El menor había ingresado al centro de salud capitalino con politraumatismos graves luego de protagonizar un siniestro vial sobre la vía pública en la jornada del pasado viernes 30 de octubre.

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El luctuoso desenlace fue notificado formalmente por las autoridades médicas del nosocomio a los efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas, quienes tenían a su cargo las primeras actuaciones sumariales en coordinación con la unidad fiscal de investigaciones en turno del Poder Judicial de Corrientes.

Detalles del siniestro vial frente a la Escuela N.º 617

De acuerdo con el informe confeccionado por la Policía de Corrientes, el trágico suceso ocurrió durante la mañana del último viernes de octubre sobre la calle Joaquín Moreau, en las inmediaciones de la Escuela N.º 617 de la localidad de Saladas.

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En ese sector urbano, y por causas que aún forman parte del peritaje mecánico y judicial, el niño descendió de una camioneta conducida por un hombre mayor de edad. Según las primeras hipótesis recabadas en el lugar del hecho, el conductor del vehículo no se habría percatado de la presencia del menor en el ángulo de visibilidad al retomar la marcha, embistiéndolo de forma inmediata sobre la calzada.

Derivación de urgencia a la Capital e intervención fiscal

Ante la gravedad de los impactos recibidos, la víctima fue asistida en una primera instancia por los equipos de emergencia del hospital regional de Saladas.

Sin embargo, debido al cuadro crítico que presentaba, los médicos dispuestos por la cartera sanitaria provincial resolvieron su rápida derivación al Hospital Pediátrico Juan Pablo II en la Capital, donde permaneció bajo soporte médico hasta la confirmación de su deceso.

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A partir de la notificación del fallecimiento, la fiscalía interviniente ordenó la actualización de la carátula de la causa y la prosecución de los trámites de rigor sobre el conductor involucrado para determinar responsabilidades penales en el marco de la investigación.