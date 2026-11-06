Tragedia en Resistencia: una mujer murió tras chocar su moto contra un camión en la Ruta 11

Una mujer de 37 años murió en Resistencia como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito que involucró a una motocicleta y un camión de gran porte. El siniestro ocurrió durante la noche del jueves 5 de noviembre, alrededor de las 22, sobre la Ruta Nacional 11, en su intersección con avenida Alvear, frente al acceso a las instalaciones de Vialidad.

De acuerdo con la información policial, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Zanella ZB cuando se produjo una colisión con un camión Iveco con chasis y acoplado, conducido por un hombre de 49 años. A raíz del impacto, la motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser asistida por personal sanitario, que dispuso su traslado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, principal centro de salud pública de la capital chaqueña.

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Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció poco después de ingresar al establecimiento sanitario. Según el reporte policial, permaneció internada con asistencia respiratoria mecánica hasta que, alrededor de las 23:45, los profesionales confirmaron su muerte. Posteriormente, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la realización de la autopsia correspondiente.

Investigan cómo ocurrió el choque fatal en la Ruta 11

Tras el accidente, efectivos del Gabinete Científico de la Policía del Chaco realizaron las pericias en el lugar con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. En paralelo, agentes de la Policía Caminera practicaron un control de alcoholemia al conductor del transporte de carga, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal N.º 14, que dispuso notificar al camionero de las actuaciones judiciales en libertad, en el marco de una causa caratulada como supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. Asimismo, se ordenó el secuestro preventivo de la motocicleta para su resguardo y las diligencias correspondientes.

Como parte de la investigación, también intervienen especialistas de las áreas de Cibercrimen y Videovigilancia, encargados de localizar y preservar posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. Estos registros, junto con las pericias accidentológicas y los resultados de la autopsia, podrían resultar determinantes para esclarecer la secuencia del choque y establecer eventuales responsabilidades.