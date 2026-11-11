Una joven correntina le contó su testimonio al papa León XIV: la respuesta del sumo pontífice

La presencia de la provincia de Corrientes tuvo un fuerte protagonismo en las actividades protocolares y marianas desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Durante la multitudinaria vigilia juvenil que tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, la joven correntina Guadalupe fue seleccionada para ofrecer su testimonio vocacional directamente ante el sumo pontífice.

Actualmente en etapa de formación para ingresar a la congregación religiosa de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada, la joven relató cómo la fe católica moldeó su infancia en el litoral argentino y el complejo camino personal que debió atravesar antes de asumir su vocación.

Superación del mandato social y el discernimiento a los 26 años

Frente al papa León XIV y ante miles de feligreses de la Pastoral Juvenil Nacional, Guadalupe recordó las enseñanzas de sus padres sobre la solidaridad comunitaria y su temprana participación en misiones y catequesis parroquiales en la Provincia de Corrientes. Sin embargo, confesó que durante su adolescencia la presión del entorno terminó distanciándola de la vida religiosa.

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"Mis padres me habían enseñado que los dones que cada uno tiene no son para guardar, sino para dar a los demás. Sentía desde chica la invitación a consagrar mi vida, pero empezaron a pesar las palabras de los demás. La idea de que otros decidieran por mí me alejaba. Me sentía identificada con el joven rico del Evangelio: Dios me llamaba, pero yo me retiraba triste", expresó la joven correntina durante su alocución.

El punto de inflexión en su vida ocurrió al mudarse a Buenos Aires para cursar estudios universitarios a los 26 años. Con la asistencia de un guía espiritual, logró canalizar sus temores sobre el paso del tiempo.

"Pensaba que ya era tarde para mí, pero mi guía me hizo una pregunta que me cambió la vida: '¿Quién te dijo que ya es tarde?'. En ese momento sentí cómo la esperanza volvía a mí. Desde esa libertad madura tomé la decisión de dedicar mi vida a Dios. Mi historia no es la de alguien que llegó tarde, sino la de un Dios que sabe esperar", manifestó ante la emoción de la concurrencia.

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El mensaje de aliento del papa León XIV a las vocaciones juveniles

Tras concluir el testimonio de la joven correntina, el papa León XIV dirigió una respuesta pública destinada a la juventud reunida en el Monumento a los Españoles, instándolos a mantener la apertura espiritual frente a las decisiones de vida.

"Después de escuchar a Guadalupe, sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar su vida a Cristo; en la vida consagrada, en el sacerdocio y también en la vida familiar. Cristo sigue llamando, entonces no tengan miedo de responder", aseveró el pontífice ante la delegación correntina.