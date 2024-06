Mujeres tech: siguen siendo minoría en número, pero son mayoría en innovación

Según Naciones Unidas, solamente el 24% de las personas que trabajan en ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería son mujeres. Sin embargo, según un informe del Boston Consulting Group (BCG), los números se equiparan en materia de adopción de inteligencia artificial generativa (GenAI). Según este estudio, el 68% de las mujeres usa al menos una herramienta GenAI en el ámbito laboral más de una vez a la semana, en comparación con el 66% de los hombres.

El informe, titulado “Women Leaders Are Paving the Way in GenAI”, se basa en datos de una encuesta global realizada a más de 6.500 personas, y señala que, en el sector tecnológico, en niveles altos de liderazgo, “tanto mujeres como hombres son conscientes del cambio y están usando y experimentando con herramientas de GenAI”. Por eso, a pesar de la brecha de género en cuanto a las posiciones, el desafío es “lograr que la inteligencia artificial generativa pueda aplicarse para reducir estas diferencias” lo que requerirá “acciones proactivas tanto por parte de las empresas como de las mujeres empleadas por ellas”, explicó en un comunicado Laure Bezert, principal especializada en Digital & Tech de BCG.

El informe también advierte que “las mujeres de alto nivel en funciones técnicas (ingeniería, atención al cliente, ventas y marketing) están por delante de sus homólogos masculinos en la adopción de GenAI” y que las mujeres directivas en funciones no técnicas (recursos humanos, jurídico y financiero) “están por detrás de sus homólogos masculinos en solo 2 puntos porcentuales, mientras que las mujeres directivas están por detrás en 5 puntos porcentuales”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por último, en puestos junior y técnicos, las mujeres están por detrás de sus pares varones en 7 puntos porcentuales, “una disparidad que podría exacerbar los desafíos existentes en numerosas empresas tecnológicas”, señalaron.

Pero la aplicación de estas herramientas también es una oportunidad. “Las empresas que están listas para implementar y expandir la inteligencia artificial generativa pueden reducir la brecha de género en la industria tecnológica mediante la promoción del liderazgo y la gestión del cambio, programas específicos de mejora de habilidades, un diseño sólido de pilotos con políticas claras de IA responsable, y una gestión proactiva de carreras”.

Para Claudia Buranits, directora de Alianzas y Ecosistemas de Kyndryl Argentina y Uruguay, el compromiso de brindar igualdad de oportunidades de desarrollo es en gran parte responsabilidad de las empresas, pero también les brinda beneficios económicos. “Contar con equipos diversos y un liderazgo empático permitirá crear una cultura inclusiva que no solo beneficie a las mujeres, sino que contribuya al desarrollo de los negocios. Es importante la inclusión, la diversidad y la equidad en cada aspecto de nuestro negocio para crear un equipo de trabajo diverso y una cultura inclusivas”, comentó a PERFIL.

Según la organización Chicas en la Tecnología, solamente el 17% de las estudiantes de carreras como Programación son mujeres, mientras en el resto de las carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o matemáticas son apenas el 34%.

Un informe elaborado en conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, titulado “La inserción laboral de las mujeres en tres sectores productivos estratégicos de Argentina”, señala al respecto que “la metáfora que se emplea frecuentemente para entender el proceso de ingreso, retención y graduación de las mujeres en el nivel universitario de las disciplinas vinculadas a la tecnología es la de una tubería con fugas (leaky pipelines): las mujeres van abandonando poco a poco por razones personales, estereotipos, barreras dentro de la institución u organización en donde desarrollan sus recorridos profesionales o sus trayectorias educativas”.

Pero, aunque señala que la concepción de tareas consideradas como “masculinas” o “femeninas” sigue permeando todos los sectores, pueden observarse ciertos avances. “Hoy existe una gran cantidad de comunidades de mujeres tanto en el área de sistemas (incluida la cámara empresaria CESSI) como en la industria de los videojuegos, que buscan la incorporación de más mujeres a la actividad. Sus actividades van desde la realización de juegos para niñas, hasta cursos de programación o charlas Ted”.

Entre los ejemplos el documento señala los casos de “Chicas Programando”, “Chicas en Tecnología”, “Las Pibas de Infosec”, “Las de Sistemas”, “MET (Mujeres en Tecnología)”, “Geochicas”, “Women Who Code Buenos Aires”, “Women in Games Argentina”, “Transistemas”, “Women in Engineering” (WiE), “Women in Data Science”, “Linuxchix Argentina”, “R-Ladies Buenos Aires”, y “Más Mujeres en UX”.