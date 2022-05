Abrió un corralón, Camioneros se lo bloqueó un mes y tuvo que cerrar: "Murió antes de nacer"

Un empresario denunció que el gremio de Camioneros le bloqueó un corralón que recién había abierto durante un mes y lo tuvo que cerrar: "Murió antes de nacer".

El dueño del negocio en Resistencia, Chaco, aseguró que no le quedó otra que cerrar esa sucursal. Según relató, en un mes, Camioneros le realizó tres bloqueos seguidos en reclamo del reencuadramiento sindical para los choferes de los vehículos del negocio, que están bajo el convenio de Comercio.

El empresario Matías Morante afirmó que la de ellas no es una empresa de transporte. "La primera vez estuvimos 15 días bloqueados. Ayer vinieron a bloquearnos y el fiscal tomó la determinación de una orden de desalojo rápida. Esta mañana arrancamos de nuevo", expresó en diálogo con TN.

Hoy volvieron a sufrir el bloqueo que les impedía la salida y entrada de material. "La verdad que no podemos continuar porque esto es todos los días. Es una historia que no termina. No podemos seguir", dijo.

Los problemas económicos que le generaron los bloqueos

"Ese negocio tiene en total unos 2.400 metros cuadrados y lo inauguramos hace 45 días, con una inversión grandísima. Con todo lo que teníamos apostamos a ese proyecto y la verdad que murió antes de nacer. No pudimos ni siquiera cumplir el objetivo de ventas mínimo del negocio", comentó el dueño que tiene su negocio principal en General San Martín, Chaco, y había abierto esta sucursal en la capital chaqueña.

En esa línea, siguió: "Estamos cerrando esa sucursal porque no podemos seguir. Lo tengo que cerrar. Imaginate que quién va a ir a comprar a un negocio que está en esa situación. No podemos seguir".

"Se crearon siete nuevos puestos de trabajo en ese negocio y no podemos mantenerlo. Hoy tengo que pagar los sueldos y no tengo la plata, porque el negocio no funcionó nunca", señaló.

Asimismo, sobre el gremio que controlan Hugo y Pablo Moyano, añadió: "Hoy el sindicato de Camioneros llamó a los proveedores más grandes nuestros y les prohibió que nos carguen y vendan porque si no los van a bloquear. También fue a nuestros clientes más grandes a lo mismo".

Hugo y Pablo Moyano.

"Le dijeron a uno de los trabajadores que se pase a Camioneros o lo mataban a piñas"

"Financieramente estamos muy complicados porque usamos todo el recurso que teníamos, inclusive tomamos muchos créditos en bancos para armar esta sucursal y hoy estamos incumpliendo pagos porque no pudimos trabajar", dijo.

Finalmente, afirmó que durante el bloqueo "le dijeron a uno de los trabajadores que se pase a Camioneros o lo mataban a piñas". "Le escupieron en la cara, le abrieron la puerta del camión. Tengo temor a que esto termine mal, que la situación se vaya de las manos y que tengamos que lamentar otra cosa. No puedo arriesgar, tengo que parar acá porque soy yo el que tomo las decisiones y el responsable de toda la gente que trabaja con nosotros​", concluyó.

ED