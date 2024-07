El actor Juan José Camero está internado en grave estado, pero estable

El actor argentino de cine, televisión y teatro Juan José Camero, de 80 años, enfrenta serias complicaciones de salud. “Juan José Camero nos necesita. Está internado en la Clínica Modelo de Caseros: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención”, convocó la dramaturga Florencia Aroldi este martes y hoy sumó una actualización del cuadro de salud de Camero.

El protagonista del clásico de Leonardo Favio, Nazareno Cruz y el Lobo, debió ser intervenido por una obstrucción intestinal y se encuentra en estado crítico. “Él decía: ‘No quiero molestar, hay gente que la está pasando peor que yo’. Pero ayer me llamó y me dijo: ‘Estoy acá, por favor vení’. Está muy solo y necesita compañía”, solicitó su amiga, quien este miércoles celebró: “Van a tener que desconectar el teléfono porque la gente no deja de llamar. Acabo de atender un par de llamadas de mujeres llorando, dándole amor. Todo este cariño le da una vitalidad increíble”.

“Lo pasaron a una habitación individual. Está estable y hoy estaba un poco mejor”, anunció Aroldi, hija del actor Norberto Aroldi y la actriz María Ibarreta. En diálogo con La Nación, Camero contó: “Me implosionaron los sentimientos”, agradecido por las demostraciones de afecto que recibió en 24 horas. Este año, Camero reveló que fue víctima de una estafa virtual con la que le vaciaron su cuenta bancaria, donde tenía sus ahorros para afrontar un tratamiento de salud.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La patología que padece Camero se llama maculopatía bilateral

“Esa noche no dormí, se me fue la presión a 20 y no tuve un ACV de casualidad. No podía detener la angustia y la impotencia. Tengo que aceptar que en estos tiempos soy un analfabeto, ahora estoy todo temeroso”, explicó en ese momento en diálogo con Telefe Noticias. “No es algo que comparta para despertar piedad o tristeza, sino por mi esencia de lealtad y sinceridad con los que de alguna manera me relaciono: la niebla ha cubierto mis ojos. No puedo leer ni escribir como antes. He intentado desde hace años un sinfín de tratamientos que no prosperaron”, ahondó.

“Mi ceguera no es total: puedo andar por mi casa sin tropezarme, asomarme a la ventana y divisar borrosamente los regalos de la naturaleza. Tengo una ceguera relativa porque cuento con un 10% de mi capacidad de visión y es irreversible. La patología se llama ‘maculopatía bilateral’”, detalló en febrero el actor. “Pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano”, aseguró a través de un comunicado.

El nuevo parte médico de Jorge Lanata: está traqueostomizado y conectado a ventilación mecánica con bajo soporte

Las dificultades de Juan José Camero también son económicas

El artista también atraviesa dificultades financieras, denunció Florencia Aroldi. “A pesar de haber sido agregado cultural en Paraguay durante diez años, su jubilación está trabada en Anses. Está viviendo de sus ahorros y quiere vender su casa porque está recibiendo un monto mínimo que no alcanza a cubrir sus gastos”, detalló la dramaturga.

“Juan José interpreta que toda la tristeza que viene atravesando por su situación económica y su deseo de no recibir privilegios, sino solo lo que le corresponde, le afecta profundamente. Dice que lo que le sucede en el cuerpo refleja lo que siente en el alma”, expuso la dramaturga y escritora. “Fue agregado cultural durante 10 años en Paraguay, por lo cual le corresponde una jubilación mayor por este trabajo”, explicó.

Tras la solicitud de respaldo, el gremio actoral respondió y SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) se puso en contacto para ofrecerle una ayuda económica, señaló Infobae. A pesar de estas muestras de apoyo, Aroldi destacó que todavía es necesario destrabar el expediente en la Anses para que Camero pueda acceder a una jubilación digna y acorde a sus años de trabajo como agregado cultural en Paraguay.

ML / ED