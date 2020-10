Los acuerdos de Artemis: para la NASA y Estados Unidos, la Luna "es mía, mía, mía"

La NASA y ocho países firmaron los “acuerdos de Artemis”. Así Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia, Japón, Luxemburgo, Reino Unido y Unión de Emiratos Arabes establecieron principios para “guiar la cooperación de investigación espacial entre las naciones que participan en los planes de exploración lunar del siglo XXI de la NASA.”

Según informó la NASA, “los Acuerdos de Artemis son el vehículo que establecerá esta singular coalición global (de ocho países)”, dijo el titular de la NASA Jim Bridenstine.

"Con la firma del ese acuerdo, nos estamos uniendo con nuestros socios para explorar la Luna y estableciendo principios vitales que crearán un futuro seguro, pacífico y próspero en el espacio para que lo disfrute toda la humanidad". Bridenstine dijo que espera que más países se unan para que los astronautas -un hombre y la primera mujer- pisen de nuevo la Luna en 2024.

Entre las reglas figuran por ejemplo, que en la Luna "no haya conflictos, ni se tire basura; y no se traspase ´lugares históricos lunares´ como la Base Tranquility del Apolo 11 (la primera en alunizar en julio de 1969). Y que es importante no solamente viajar a la Luna "con nuestros astronautas, sino que unamos nuestros valores", dijo Mike Gold, jefe interino de relaciones internacionales e interinstitucionales de la NASA.

Tres son la empresas que disputarán quien lleva a la Luna a los nuevos "Adán y Eva", en 2024



Algunas de las reglas que establece los Acuerdos de Artemis son: se debe priorizar la paz; el secreto está prohibido y todos los objetos deben identificarse y registrarse; todos los miembros del acuerdo aceptan colaborar con las emergencias de los astronautas; los sistemas espaciales deben ser universales para que los equipos de todos sean compatibles, y los datos científicos deben compartirse; y los infractores a las reglas pueden ser expulsados del acuerdo.

Estados Unidos es el único país que puso seres humanos en la Luna: 12 hombres desde 1969 hasta 1972. Rusia todavía está indecisa de sumarse a los acuerdos de Artemis. El jefe de la agencia espacial del país, Dmitry Rogozin, dijo en una reunión virtual del Congreso Astronáutico Internacional el lunes 12 de octubre último que el programa Artemis está centrado en Estados Unidos y que preferiría un modelo de cooperación similar a la Estación Espacial Internacional. China, mientras tanto, está fuera del todo. Al menos por ahora, la ley prohíbe a la NASA firmar acuerdos bilaterales con China.

EI / DS