Volvieron peores: denuncian que los talibanes golpearon y violaron a un afgano gay

En Afganistán un hombre gay fue golpeado y violado por combatientes talibanes. La víctima estaba escondida en Kabul por temor al grupo extremista que tomó el poder de ese país, luego de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Junto a las mujeres y otros grupos, la comunidad LGBTQ también es victima de la violencia talibán.

La persona salió de su refugio en la capital afgana al ser engañado por dos talibanes que manifestaron ser amigos; le habrían ofrecido un pasaje para salir de forma segura del país. El artilugio dejó al hombre gay en manos de los talibanes, quienes lo golpearon y violaron, informó el medio britanico Daily Mail.

Posteriormente agendaron el teléfono del padre de la víctima para informarle sobre la decisión sexual de su hijo.

La situación fue revelada a ITV News por Artemis Akbary, un activista de los derechos afganos que actualmente reside en la República de Turquía. Esta persona dijo al medio británico que había estado en contacto con la víctima, y que su ataque es solo una muestra temprana de como será la vida para los homosexuales bajo el régimen talibán.

“Están mintiendo. Los talibanes no han cambiado, su ideología no ha cambiado”

Otro testimonio del ataque contra los homosexuales en ese país fue difundido días atrás por el miso portal de Reino Unido. El medio publicó el testimonio de un homosexual en Kabul, quien dijo que a los integrantes de la comunidad LGBTQ los “están cazando”. Y agregó que los extremistas se complacen en perseguir y matar a las personas de ese grupo: “Nos matan de forma muy brutal.

Contrariamente a las situaciones descriptas, el grupo insurgente comunica al mundo que "hemos cambiado y no tenemos problemas con los derechos de las mujeres o los derechos humanos ", señaló el activista Akbary. Y sentenció: “Están mintiendo. Los talibanes no han cambiado, porque su ideología no ha cambiado”.

Al referirse a sus amigos en Afganistán dijo que “están asustados, no saben lo que les pasará en el futuro, así que solo están tratando de esconderse".

Este hecho se produce en el contexto de violencia contra las mujeres y niñas afganas. Al respecto, la Unión Europea y otros 20 países (incluido Argentina) emitieron una declaración conjunta (18 de agosto) donde manifestaron estar “profundamente preocupados” por la situación de este grupo humano en Afganistán a partir del arribo de los talibanes.

Violencia de género

La violencia contra las mujeres de los talibanes fue denunciada días atrás por la exjueza y activista afgana Najla Ayoubi, quien advirtió que una mujer fue "incendiada” por los insurgentes “por cocinar mal”.

La también directora de operaciones de Every Woman Treaty también dijo: "hay tantas mujeres jóvenes en las últimas semanas que fueron enviadas a países vecinos en ataúdes para ser utilizadas como esclavas sexuales". Por otro lado, están obligando a las familias a casar a sus hijas pequeñas con combatientes.

Esto se da en un contexto donde las ellas están siendo torturadas y asesinadas, dijo y completo que ha estado hablando con mujeres de ese país que le han dado ejemplos de "mal comportamiento y violencia” contra sus personas.

