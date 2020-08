Agredieron a Florencia Canale en Avenida Santa Fe: "No entiendo nada, tiemblo del horror"

La escritora marplatense Florencia Canale, autora de varios best sellers, contó que un sujeto la agredió este viernes por la tarde en plena avenida Santa Fe, en el barrio porteño de Recoleta. "Un hombre me dio una patada y salió corriendo", señaló en redes, desconcertada, la escritora, precisando que la agresión se produjo cerca de esquina de la avenida Santa Fe con la calle Larrea.

"Qué lindo vivir en Buenos Aires. Iba a cruzar en la esquina de Santa Fe y Larrea. Recibí una patada de atrás que me tiró de boca al piso", relató la artista en un posteo en la red Twitter:

Qué lindo vivir en Buenos Aires. Iba a cruzar en la esq de Santa Fe y Larrea. Recibí una patada de atrás que me tiró de boca al piso. El tipo salió corriendo. No entiendo nada, tiemblo del horror. — Florencia Canale (@florenciacanale) August 21, 2020



También en ese mensaje, Canale había destacado que luego de golpearla el sujeto salió corriendo, sin que ella atinara a comprender que es lo que había sucedido, ni las razones de la agresión. "El tipo salió corriendo. No entiendo nada, tiemblo del horror"

Canale, de 57 años, escribió varias novelas que fueron furor en las librerías, como "Pasión y Traición", "La Vengadora", "Salvaje. Urquiza y sus mujeres", "La hora del destierro" y "Lujuria y poder", entre otras.

En 2017 también había sido víctima de una agresión callejera, entonces en el barrio de Congreso y para robarle el teléfono. "Un tipo se bajó de una moto, se me vino al humo hacia el teléfono y como no pudo, me manosée íntegra. Estoy temblando", manifestó entonces Canale.

NA/HB