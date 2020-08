Prendió fuego a una jubilada, se sacó una selfie con el botín y confesó: “Me mandé la cagada del año"

Como todos los días, Rosario Gómez (80) se levantó bien temprano. Fue hasta a la panadería a comprar pan porque esa mañana esperaba al nieto de uno de sus primos que la estaba ayudando con algunas refacciones de la casa. La jubilada era bastante desconfiada, coinciden sus hijos. No le abría la puerta a nadie, y menos que menos a un desconocido.

El jueves, cerca de las 11, los vecinos advirtieron que salía una densa columna de humo de una de las ventanas y enseguida llamaron al 911. Los bomberos entraron por la fuerza y controlaron el fuego. Se había iniciado en una de las habitaciones de la casa ubicada en la calle Luis Domínguez 4242, en el barrio San Gabriel, partido de José C. Paz. Allí hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Era Rosario, conocida por todos como “Charo”.

La víctima, Rosario Gomez, con uno de sus hijos.

Los investigadores del caso no detectaron puertas ni ventanas forzadas pero sí establecieron que no se había tratado de un accidente: alguien había provocado el fuego de manera intencional. Enterados del trágico desenlace, un vecino aportó un dato clave: dijo que esa mañana estuvo con un joven que esperaba en la puerta de la casa de la mujer con un bidón de nafta en la mano.

Los hijos de la víctima estaban al tanto que el nieto de uno de los primos de “Charo” estaba trabajando en la casa y enseguida le apuntaron a él. "Realizaba tareas de pintura y fue el último que la vio con vida", aseguró Mario Avila, uno de sus hijos.

La carta viral de una víctima a un ladrón: "Gracias por solo robar y no matar a mi hermana"

“Nosotros todavía no podemos caer en lo que sucedió con mi mamá. Ella era muy reservada, no admitía a nadie en su casa. Le franqueó la puerta a este pibe y lamentablemente pasó lo que pasó. La pobre vieja no merecía haber terminado como terminó”, amplió.

La hipótesis de un robo seguido de muerte tomó fuerza en las primeras horas cuando los detectives confirmaron que la mujer había cobrado su jubilación el día anterior, pero el dinero no estaba.

Así quedó la casa de la calle Domínguez al 4200.

Los familiares de la víctima aportaron el nombre del sospechoso, pero antes de ser arrestado la madre del acusado llamó a la Policía para acordar su entrega. "Me mandé la cagada del año", le había dicho el joven a su mamá.

Durante la cuarentena aumentaron los homicidios en ocasión de robo

Brandon Galeano, alias "Titi", tiene 22 años y fue detenido en las últimas horas en su casa de la calle Colon al 4100, en José C. Paz, muy cerca de la casa de la víctima. Según fuentes judiciales, será indagado en las próximas horas por la fiscal Lorena Carpovich, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 descentralizada en Malvinas Argentinas.

Brandon Galeano, de 22 años, fue detenido por el brutal asesinato.

“Es un asesino”, dijo Dardo, otro de los hijos de la mujer, sobre el sospechoso detenido. “La confianza que le dio mi mamá a este chico no se la daba a nadie, vivía enrejada”, señaló, en declaraciones al noticiero de Telefé.

Para Dardo, Brandon llegó a la casa "con la intención de asesinarla porque vino con un bidón de nafta”. El hijo de “Charo” contó que a las 9.30 su mamá le abrió la puerta y que “a las 11.30 ya empezó el incendio”.

“Fue esta persona que primero la mató a golpes y después la prende fuego, boca abajo mi mamá, defendiéndose”, relató, tras lo cual aseguró que su madre terminó “con el 80 por ciento del cuerpo quemado” y que “todo fue por robarle una jubilación que había cobrado un día antes”.

Sospechan que montó una falsa escena de robo para ocultar que había matado a su esposa

“Y después en el Facebook, se sacó fotos con todos los billetes que le robó a mi mamá. Es una locura todo esto, yo no lo puedo creer”, denunció. Lamentable.

Juana, la hija menor de Rosario, confirmó que el presunto asesino “es nieto de un primo hermano” de su madre y que “ella, teniéndole lástima, le dio una changuita, le dio la confianza”.

La mujer vive a pocos metros de la casa de su mamá y recordó que ese día, cuando le avisaron del incendio, se cruzó con el sospechoso sin pensar que él estuviera relacionado con el caso: “Cuando salgo corriendo, estaba en la esquina queriéndome agarrar. Se llevó hasta el pan que mi mamá le había comprado para que desayunara”.

CP