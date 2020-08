La carta viral de una víctima a un ladrón: "Gracias por solo robar y no matar a mi hermana"

Soledad estaba cerrando el local. Ella trabaja en una casa de deportes de la ciudad de La Plata, ubicada en el centro comercial de calle 12. Este martes pasó por una situación tan horrible como habitual: un delincuente, que primero simuló ser cliente, le apuntó con un arma y le robó el dinero que tenía en la caja.

Gastón Tocho, su hermano y también comerciante, celebró irónicamente el final del robo. Desde su cuenta de Faceebok escribió un texto que tituló "carta abierta a un ladrón".

"Esperé un día para digerir el hecho que vivimos y ser muy cauto y consecuente con lo que expreso. No me queda otra que agradecerte por solo robar y no llevarte la vida de mi hermana. Hoy puedo abrazarla, visitarla, reír y llorar con ella", comenzó.

En otro tramo del texto que rápidamente se viralizó, el joven comerciante llamó al intendente platense, Julio Garro, y al ministro de seguridad Sergio Berni para que recorran "los barrios" y "las zonas comerciales".

“Les pido que tengan la altura de ejecutar bien su trabajo. Tienen las herramientas, las fuerzas y el personal. Sino sería una buena idea ceder su puesto a quien sea competente y no hablo del lugar de víctima, ni con resentimiento ni con enojo; hablo del lado humano", enfatizó.

Esta mañana, en una entrevista con TN, el comerciante reconoció que "ojalá que ni se entere de la carta” y soltó que no se lo quiere "cruzar jamás en la vida".

“Cuando recibí el audio de mi hermana, pensé que era la última vez que la podía escuchar. Lamentablemente ya hemos sufrido robos antes, pero nunca con un arma de fuego. No le deseo a nadie que pase por esto”, señaló Gastón que, al igual que su hermana, atiende un local en la zona de la estación de trenes de la capital provincial.

Sobre el autor no hay demasiados datos. Se sabe que lucía una campera de negra y que el rostro lo ocultaba con un barbijo. Para identificarlo y detenerlo los investigadores del caso analizan las cámaras de seguridad del centro de calle 12 para establecer el recorrido que hizo antes y después de cometer el robo.

